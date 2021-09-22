Ан-26 пропал с радаров недалеко от Хабаровска. Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня, 22 сентября, около 18:12 по хабаровскому времени с радаров на высоте 600 метров исчез самолет Ан-26 RA-26673. С диспетчерами борт перестал выходить на связь.

По информации источника в диспетчерских службах, самолет выполнял технический полет примерно в 38,7 километра от аэропорта Хабаровска. На борту находится шесть человек.

В МЧС подтвердили пропажу самолета. На поиски в 19:03 выдвинулся вертолет Ми-8 на место направлены спасатели. Поисковая операция осложняется темным временем суток, плохой видимостью и ветром. По предварительным данным, Ан-26 пропал в районе заповедника Хехцир.

- Для поиска воздушного судна привлечен вертолет Росавиации. Из Хабаровска на место выдвинулись спасатели Амурского спасательного центра. В готовность приведен вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России со спасателями на борту, - сообщили в ведомстве.

Поиски с вертолета результатов не принесли - видимость менее 2000 километров. Через 47 минут после взлета Ми-8 вернулся на аэродром. Операция развернулась в районе поселка Корфовский.

Ан-26 совершал технический полет для проверки средств связи. Воздушное судно принадлежит ЗАО «Летные проверки и системы». Компания занимается летными проверками наземных средств радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи и систем светосигнального оборудования. От комментариев представители ЗАО отказались.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена». Следственная группа готовится к выезду на место происшествия, проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств случившегося, - сообщили в СУТ СК России.

Медики Хабаровска готовы к оперативному приему пострадавших в результате ЧП с самолетом Ан-26. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Специалисты рассматривают несколько версий случившегося: ошибка пилотирования и плохие погодные условия. По некоторым данным, самолет мог врезаться в сопку в условиях плохой видимости.

Ан-26 разбился в Большехехцирском заповеднике. Информацию подтвердил источник в силовых ведомствах края.

- В том районе сегодня был очень сильный ветер и туман. Самолет упал в тайгу, - сообщил «КП» местный работник.

- Вертолет только что вернулся с места поисков, результатов никаких - местность затянута облаками, видимость плохая, - сообщил «КП» участник поисковой операции.