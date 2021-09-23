Как приготовить настоящие американские панкейки без коровьего молока. Фото: архив компании

Все мы любим блинчики, но иногда хочется разнообразия. Предлагаем удивить домочадцев и приготовить на завтрак или на десерт пышные американские панкейки. Наверняка вы видели, как аппетитно их кушают в кино! Вы удивитесь, но приготовить дома в Хабаровске такие же совсем несложно.

Но рецепт мы предлагаем не совсем обычный, а на сухом молоке New Milky, которое производится в Южной Корее на фабрике «Хичанг». Это отличный вариант для тех, кто страдает пищевой аллергией или непереносимостью лактозы и избегает коровье молоко. Кстати, растительный продукт можно кушать и в пост, и во время диеты! Отличается ли такая выпечка по вкусу или аромату от привычной? Ничуть. Зато для здоровья - польза.

Так, в составе New Milky нет животного жира, а значит, нет холестерина, лактозы и животных белков, которые могут употреблять не все. Богатый молочный вкус получается за счет сухой сыворотки, концентрата сывороточного белка и других ингредиентов. Сырье только натуральное, генно-модифицированное не используется. По качеству это сухое молоко соответствует самым строгим международным требованиям - все соответствующие сертификаты имеются. Неудивительно, что в стране, где этот продукт производится, его даже рекомендуют включать в меню пожилым людям.

Еще один плюс New Milky, который оценят хабаровчане, - экономия. Цена приятно удивит, а одной килограммовой пачки хватит, чтобы приготовить несколько литров молока! Добавим, что храниться сухой продукт может долго, целых два года.

- Готовить из него удобно, растворяется быстро и без комочков даже в холодной воде! - восклицают домохозяйки. - А выпечка получается еще нежнее и аппетитнее, чем на коровьем молоке. Для этого нужно добавить в тесто всего лишь 5-7% сухого молока по отношению к массе муки.

Сухое молоко New Milky широко представлено в магазинах Хабаровска. В России этот продукт продается уже 15 лет, и за это время многие успели оценить его вкус и качество.

КОНКРЕТНО

Рецепт панкейков

Нам понадобится:

• 1 яйцо

• 2 столовые ложки растительного масла

• 175 граммов муки

• 5 чайных ложек сухого молока New Milky

• 10 граммов разрыхлителя

• щепотка соли

• 2 столовые ложки сахара

• 200 миллилитров воды

• мед, сироп или варенье

Фото: архив компании

Готовим:

1. Разведите сухое молоко New Milky в теплой воде. Пусть немного настоится.

Фото: архив компании

2. Яйца взбейте с сахаром так, чтобы они стали пышными.

3. Влейте молоко и масло в яйца, тщательно перемешайте.

4. Отдельно соедините муку, соль и разрыхлитель. Взбейте венчиком.

5. Замесите тесто, вливая жидкую смесь в мучную.

6. Выпекайте панкейки на сухой сковороде, на среднем огне. Переворачивайте, как обычные блинчики, но обязательно под крышкой.

Фото: архив компании

7. Готово! Можно подавать к столу, полив медом, вареньем, кленовым сиропом или другим соусом.

Фото: архив компании

Приятного чаепития!