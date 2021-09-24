Глава региона заострил внимание на ключевых моментах, которые будут определять динамику действий краевого правительства на ближайшие 5 лет. Фото: Максим МОЛОТОВ

Сегодня, 24 сентября ровно в полдень Михаил Дегтярев принял присягу и официально вступил в должность губернатора Хабаровского края. В главном зале краевого музыкального театра прошла торжественная церемония инаугурации нового губернатора. Присутствовало не менее трехсот гостей.

- Я благодарю всех, кто поддержал меня на выборах. Больше года по поручению нашего национального лидера, Президента России Владимира Владимировича Путина я возглавляю регион. За это время я посетил все районы Хабаровского края, встретился с десятками тысяч людей, узнал о проблемах, которые их волнуют. Для меня, как главы региона, доверие граждан – главная ценность и стимул работать еще больше и усерднее на благо Хабаровского края, Дальнего Востока и России. Вместе мы способны многое изменить к лучшему. Главная наша цель – сделать край процветающим, комфортным для жизни, вывести его в лидеры экономики. Чтобы прийти к поставленной цели нужно упорно трудиться. И эта работа потребует участия всех, кому не безразлична судьба нашего региона и матушки-России. Мы сейчас находимся в самом начале пути, и каким он будет – зависит только от нас, - сказал в своей инаугурационной речи губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Он говорил недолго – около 6 минут. Но сказал многое. Глава региона заострил внимание на ключевых моментах, которые будут определять динамику действий краевого правительства на ближайшие 5 лет. По сути, это программные пункты: открытость действий исполнительной власти, совместная работа с Народным советом и общественными организациями, всемерный учет мнений жителей по всем вопросам, максимальная ответственность перед гражданами за исполнение обещаний на всех уровнях власти, строгое соблюдение сроков всех проектов, дружелюбность власти по отношению к бизнесу, привлечение в край крупных корпораций – как российских, так и зарубежных.

Михаила Дегтярева благословил митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий. Председатель краевой Законодательной Думы Ирина Зикунова подарила ему цветы, а глава крайизбиркома Денис Кузьменко вручил ему удостоверение губернатора.