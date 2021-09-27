«Русское окно» в музее «Мир говорящих машин» Фото: Елена Кищик

В музыкальном музее «Мир говорящих машин» прошла поэтическая встреча посвященная поэту Ивану Елагину.

Иван Елагин - русский поэт, переводчик и педагог второй волны эмиграции. Сын футуриста Венедикта Марта, внук владивостокского краеведа Николая Матвеева-Амурского.

«Русское окно» в музее «Мир говорящих машин» Фото: Елена Кищик

Творчество поэта отличается интересом к философским темам, связанным, прежде всего, с его представлением о времени, которое никогда не становится мертвым прошлым, если сохранена духовная связь с людьми и явлениями далекой поры.

На встрече был показан, подготовленный творческой студией «ОКНО», документально-художественный фильм «Иван Елагин. Я вижу в пространстве…».

«Русское окно» в музее «Мир говорящих машин» Фото: Елена Кищик

- Емкий текст, иллюстрации, мягкий голос за кадром и, наконец, художественное выразительное прочтение произведений поэта – все это переносит нас в эпоху жизни «самого трагического поколения в истории России. «Из всей – давно оставленной – России мне не хватает русского окна» - строчки, которые мне запомнились больше всего. Письмо Ивана Будина поэту, его фотографии с Иосифом Бродским, Наумом Коржавиным, известные имена дают представление о том, кто окружал Ивана Елагина, с кем он общался, к какому непростому и талантливому кругу относился он сам, - поделилась своими впечатлениями Наталья Смотрова, гостья встречи.

Повествование в фильме ведется на основе статьи Валентины Синкевич «Первый поэт второй эмиграции Иван Елагин». Автор сценария, режиссер – Елена Кищик.

Зрители услышали стихотворения из поэтических сборников разных лет «По дороге оттуда» (1953), Сборник «Косой полет» (1067), «Дракон на крыше», (1973).

Также на вечере выступили чтецы Евгений Давыденко и Валерия Гапонова. В их исполнении прозвучали стихотворения «Там улица кончалась…», «Вот мои комнаты светлые ясные…», «На Севере и на Юге», «Боккаччо» и другие.

«Русское окно» в музее «Мир говорящих машин» Фото: Елена Кищик

Поэтическая встреча в музее «Мир говорящих машин» продолжает всегда животрепещущую тему судеб творческих людей, прошедших через сложные жизненные перипетии, на чью долю зачастую выпадали трагические события истории России.

Дальний Восток начала ХХ века было родиной многих из них – поэтов, писателей, художников. Хочется верить, что их имена не будут забыты, а в новом, современном ключе будут звучать и сегодня.