Проклятая жительница Хабаровска отдала «колдунье» золото за обряд снятия порчи

Словно по взмаху волшебной палочки, псевдоясновидящая испарилась вместе с украшениями. Тематическое фото Фото: Олег ЗОЛОТО

Сколько прогрессу не идти вперед, люди всегда будут верить в магию, колдовство и сглазы. Этим умело пользуются мошенники разных мастей, которые «экстрасенсорными» уловками доводят жертв до отчаяния и обирают до нитки. Лжеколдуны покрупнее вещают с экранов телевизоров, проходимцы поменьше орудуют на улицах. На удочку последней «чародейки» попалась жительница Хабаровска.

Девушка шла по своим делам, когда откуда ни возьмись появилась лжеведьма. «Колдунья» с присущей театральностью и импульсивностью заявила даме: «Недруги навели на вас страшную порчу! Вас нужно срочно спасать!» Псевдоэкстрасенс была настолько убедительна в своих жутких предсказаниях, что хабаровчанка поверила и не на шутку перепугалась.

Выход, как часто водится у «целителей», был только один - пройти обряд очищения. Цена за избавление от напастей немаленькая - золотые украшения, что проклятая носила на себе. По указанию чувствительной к тонким материям дамы, хабаровчанка сняла ювелирные изделия, положила их в платок и отдала. Словно по взмаху волшебной палочки, псевдоясновидящая испарилась вместе с украшениями.

Когда морок с зачарованной девушки прошел, пришло осознание: «Меня обокрали». Справедливости хабаровчанка пошла искать у мирских полицейских, которые объявили «эзотерика» в розыск. Ущерб оценили в 36 тысяч рублей.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество». Полиция напоминает о мерах личной безопасности: не вступайте в разговор и не откликайтесь на предложения незнакомок, предлагающих провести уличный ритуал диагностики здоровья или снятия порчи. Не передавайте денежные средства и ценные вещи посторонним людям, - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Хабаровскому краю.

Максимальное наказание по статье - до пяти лет колонии.