Уклонисты Хабаровского края вместо военнника получат справку

С 1 октября в Хабаровском крае стартует осенний призыв Фото: Сергей ПЯТКОВ

С 1 октября по 31 декабря в Хабаровском крае пройдет осенняя кампания по призыву в ряды вооруженных сил России. О том, как пройдет призыв в 2021 году, почему не стоит бояться службы в армии, а также о детском патриотическом воспитании рассказали заведующий сектором управления по делам молодежи и социальным вопросам администрации Хабаровска Семен Панюшкин и заместитель председателя комитета администрации Хабаровска по управлению Кировским районом по социальным вопросам Юлия Фомина.

По Хабаровску существует определенный наряд на призыв, установленный военным комиссариатом Хабаровского края, который составляет 405 человек, - рассказал Семен Викторович. - На территории города действуют три призывные комиссии, контролирующие набор молодых людей во всех районах краевой столицы.

Юлия Евгеньевна в свою очередь отметила, что осенний призыв проходит сложнее, нежели весенний.

- В этот период мы занимаемся работающей молодежью, подлежащей призыву, не поступившими в вузы и ссузы выпускниками школ, а также студентами, отчисленными из учебных заведений, - поделилась зампред комитета администрации Хабаровска. - Разумеется, случается такое, что нам не удается справляться с выполнением нормы из-за «уклонистов», однако таких граждан стало значительно меньше в сравнении с предыдущими годами.