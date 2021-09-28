В Хабаровском крае хотят выращивать бананы

Сейчас бананы выращивают в оранжерее Ботанического сада. Фото: скриншот с видео "Соцдвхаб".

В городе Амурске Хабаровского края начали выращивать бананы. Пока тропические плодовые деревья растут в местной оранжерее Ботанического сада, но директор предприятия Геннадий Кузьминых уверен, что их реально размножить и приспособить под суровые дальневосточные условия.

Ботанический сад в Амурске - одна из главных достопримечательностей города и гордость его жителей. В 1987 году под создание Ботанического сада местные власти отдали школьную теплицу, позже сад получил участок в 107 гектаров. Благодаря стараниям работников сад без преувеличения можно сравнить с подобными природными комплексами мирового уровня. Летом и осенью туристы часами прогуливаются по живописным цветущим тропам, зимой - лето остается в оранжерее. Здесь собраны тропические и субтропические, а также реликтовые растения Дальнего Востока - всего более 250 видов.

В Дендрарии собраны тропические и субтропические, а также реликтовые растения Дальнего Востока – всего более 250 видов. Фото: скриншот с видео "Соцдвхаб".

- Своими силами мы построили оранжерею. Сейчас там растут тропические и субтропические растения. Есть и настоящие бананы, они созревают и ничем не отличаются от настоящих - такие же вкусные. Хотим их размножить, чтобы у нас везде были бананы, - рассказал Геннадий Кузьминых.

Сотрудники Ботанического сада уверены, что любая мечта Геннадия Кузьминых в итоге становится целью. Это значит, что бананам в дальневосточной оранжерее точно быть.

Амурский Дендрарий посетил заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов. Он обсудил с директором Ботанического сада взаимодействие с социальными и образовательными учреждениями края и новые проекты по экологическому образованию детей.