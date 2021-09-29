Наводнение-2013 в Хабаровске нанесло серьезный ущерб коллектору на Павла Морозова

Ремонт коллектор на Павла Морозова на качество воды в домах не повлияет Фото: Сергей ПЯТКОВ

В Хабаровске перекрытие улицы Павла Морозова из-за провала проезжей части привело к небывалому дорожному коллапсу и многочасовым пробкам. О причинах разрушения и прогнозируемых сроках работ рассказали начальник цеха «Водоотведение» хабаровского «Водоканала» Андрей Стрельников, инженер-технолог Алексей Ковалевский и руководитель экологической службы Ольга Шаталова.

- Вследствие проведения планового мониторинга участка дороги на пересечении улиц Радищева и переулка Спортивного нами были выявлены изменения дорожного полотна. Участок, что называется, «начал плыть», - рассказал Андрей Стрельников. - Мы организовали дежурство и провели исследовательские работы, в результате чего стало ясно, что виной всему стала неисправность работы водоотводного коллектора.

Вдобавок начальник цеха отметил, что коллектор исправно функционировал с 1979 года, но наводнение 2013 года нанесло серьезный ущерб его прочности.

- Во избежание выходы вод из коллектора на поверхность, проведение ремонтных работ на дорожном полотне было делом чрезвычайной важности, - заявила Ольга Каземировна. - Также в связи с опасной ситуацией предприятие было вынуждено пойти на крайние меры и сбросить часть неочищенных стоков в протоку реки Амур.

Гости эфира заверили, что на данный момент насосные агрегаты ведут перекачку сточных вод в обход поврежденного коллектора через запасные пути, благодаря чему ситуация немного стабилизировалась.

В свою очередь Алексей Ковалевский уведомил, что на подачу питьевой воды в дома хабаровчан данная проблема не повлияет.

- Очистка проходит в штатном режиме, а вода на выходе из очистных сооружений соответствует питьевому нормативу по всем показателям, - заверил инженер-технолог. - Все же на период проведения ремонтных работ серьезно усилился лабораторный контроль как поступающей, так и выходящей воды.