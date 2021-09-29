В Хабаровске подростки терроризируют водителей авто: узнайте своих сорванцов. Фото паблик Dtp_khv

В Хабаровске парочка подростков была застигнута камерой видеонаблюдения за сомнительным развлечением – бросанием пакетов с водой в лобовые стекла проезжающим автомобилям.

На камеру как раз попал момент с «удачным» броском юных хулиганов. После чего те спешно уносят ноги с места происшествия. Опасная шалость могла привести к ДТП и серьезным последствиям.

Инцидент произошел недалеко от школы №39, в районе дома № 17 на улице Краснореченской.

Запись быстро распространилась по хабаровским пабликам и вызвала бурное осуждение среди пользователей.

- Надеюсь, был регистратор и водитель не оставит это дело просто так, - возмутилась хабаровчанка под ником _kristi_soer_.

Также пользователи соцсетей обратили внимание на всю серьезной подобной необдуманной выходки.

- Шалость? Это уже далеко не шалости, человек мог разбиться сам, мог врезаться в другое авто, - сетует другая девушка под ником mane4ka87.

Видео привлекло внимание не только обычных горожан, но и полиции.

- Сотрудники городской полиции организовали проверку по факту видеоматериалов. По ее окончанию будет принято законное и обоснованное процессуальное решение, - сообщили правоохранители.

Юных нарушителей уже объявили в розыск.