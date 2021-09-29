Британец отправится в кругосветку по маршруту Магадан-Лондон: путешествие продлится полтора года

Никита готовился к походу два года: учился ездить на лошадях и выживать при морозе в -60. Фото: инстаграм Никиты Греци

Британец с русскими, украинскими, эстонскими и узбекскими корнями Никита Греци совершит кругосветное путешествие по маршруту Магадан-Лондон. 29 сентября он возьмет старт на Дороге Костей (местечко на Колыме, построенное в советское время узниками ГУЛАГа) в память о тех, кто погиб при строительстве и устремится в якутский Оймякон, самый холодный населенный пункт на Земле. Впереди его ждут первые 14 тысяч километров пути. Весь маршрут Никита проделает на выносливых якутских лошадях Артеке и Белом.

— Эту породу я выбрал специально для экспедиции. Лошади с легкостью переносят температуру от -70 до -30 градусов. Особого ухода за собой они не требуют — привыкли находиться в тайге, за ними там никто не смотрит, — говорит Никита.

Старт путешествию будет дан на Дороге Костей. Фото: инстаграм Никиты Греци

Готовиться к этому захватывающему приключению экс-менеджер ресторана в Велвин-Гарден-Сити начал два года назад. Тогда он уволился с работы и приехал в Монголию, чтобы оседлать диких коней. Потом побывал в Якутии. Он потратил все свои сбережения.

— Я вложил в эту идею все, что у меня было, теперь я не могу отступить. Мне придется идти шаг за шагом, даже если путешествие станет очень страшным и сложным, — признался Никита ранее в своем интервью The Siberian Times.

Никита Греци в Монголии. Фото: инстаграм Никиты Греци

В России путешественник посетит такие достопримечательности как самое глубокое озеро в мире Байкал, Алтай (там Никита также успел побывать ранее), Саяны и Уральские горы, а также Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург, Казань и Москву. К этому моменту до Лондона останется 2900 километров.

Но на этом маршрут не закончится. До Лондона путешественник надеется добраться через полтора года. А через два-два с половиной снова вернуться в Магадан.

В России путешественник побывает также на Байкале, на Урале, в крупных сибирских городах и Москве. Фото: инстаграм Никиты Греци

— Мой поход продолжится после Лондона через Северную Америку. Девиз простой: один мир, одно путешествие. У людей безграничный потенциал, только мы можем себе поставить ограничение, когда говорим, что не можем, что-то сделать. Но сначала мне нужно дойти до Лондона, путь долгий и не легкий. Сложно думать про весь масштаб проекта, поэтому для меня это как второй этап, так легче ставить себе фокус, — уверен путешественник.

За время подготовки к кругосветке Никита сумел найти команду, которая поддержала его проект. Вместе они будут снимать в дороге документальный фильм, вести трансляции в интернете и записывать подкасты.

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