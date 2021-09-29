Талант воспитанницы детдома Хабаровского края оценили Игорь Крутой и Диана Арбенина. Фото НТВ

Пятнадцатилетняя Таисия Комарова родом из крохотного села Найхин Хабаровского края пробилась в полуфинал музыкального конкурса «Ты супер!» телеканала НТВ. Девочка исполнила песню Alekseevа «Как ты там», чем привела жюри конкурса в восторг. Однако дорога к сцене была непростой.

У Таисии было тяжелое детство: вместе с двумя сестрами их трижды помещали в социальный приют из-за пьянства родителей. Причем лет до семи все было нормально. Но потом начались систематические избиения со стороны горе-родителей, которых обуял зеленый змий. И в семье все покатилось по наклонной.

- Одно дело, если бы они просто пили, но они избивали меня и обеих сестер. Я не чувствую от них никакой любви. Они не уделяют внимания, на нас им наплевать. Зимой я ходила в школу в тонкой куртке и дырявых ботинках. Одноклассники постоянно надо мной издевались из-за того, что я нищая с родителями-алкашами. Один мальчик даже бил меня головой об стенку и пол, - поделилась своей шокирующей историей Таисия Комарова.

И после решения суда об ограничении родительских прав детей поместили в детский дом. Семья распалась. Старшая сестра Лидия вышла замуж, и родители ее мужа забрали самую младшую сестру к себе в семью, а Таисия осталась одна в детском доме.

- Их когда лишали родительских прав, мама позвонила мне по What`s App и обвинила меня в этом - мол, если бы не ты, то ничего бы этого не было. В детском доме я была одинока и никому не нужна. На людях старалась быть всегда позитивной, а наедине с собой накатывала депрессия и катились слезы, - с грустью вспоминает девушка.

Таисия с раннего детства любит петь, вокалом занимается с трех лет. Также девушка играет на гитаре, рисует, занимается различными видами спорта. Кроме того, Таисия четыре года обучалась в детской школе искусств по программе «Музыкальный фольклор».

Позже ей удалось вырваться из домашнего ада и одиночества и попасть в Москву на вокальное шоу «Ты супер!» В нем как раз набирают для участия воспитанников детских домов, школ-интернатов и детей из приемных семей. Этот проект дает шанс детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе на всю страну.

- Я не знаю, смогу ли когда-нибудь простить родителей. Но я точно знаю, что не хочу быть такими, как они. Если они ничего не добились в своей жизни, то я добьюсь. Я уже считаю, что добилась большего, чем они за всю свою жизнь, - заключила начинающая исполнительница.

Выступление Таисии на сцене поразило таких известных личностей как композитор Игорь Крутой, Диана Арбенина из «Ночных Снайперов», актер и певец Алексй Воробьев и певица Ирина Дубцова, победительница конкурса «Фабрика звезд». Прославленные члены жюри аплодировали и кричали «Браво!» новоиспеченной звездочке из Хабаровского края.

- Мне очень понравилось. Мало того - внизу так сочно все звучит, вверху раскрывается, и душа раскрывается. И голос и связки. Ты доставила мне море удовольствия, - оценил пение Таисии Игорь Крутой, композитор, музыкальный продюсер и народный артист РФ.

Трогательным финалом выступления Таисии стало появление ее старшей сестры Лидии, с которой она не виделась с тех пор, как сестер разлучили в детском доме.