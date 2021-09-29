Хабаровский край готовится к «четвертой волне» коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Хабаровский край занимает 18 место в России по заболеваемости коронавирусом. Неделей раньше регион был в десятке. Однако изменение позиции во всероссийском рейтинге специалисты связывают не с улучшениями в нашем регионе, а с ухудшением в остальных. Наиболее остро обстановка по заболеваемости коронавирусом сложилась в Комсомольском районе.

- За прошедшие семь дней в крае заболело 1985 человек. В течение недели три дня количество заболевших было больше, чем число выздоровевших. С начала пандемии у нас умерло 790 человек, а за последние сутки - пятеро. Умирают не только исключительно ковид-больные, но и ковид-ассоциированные (коморбидные) больные. Сейчас в больнице имени Пиотровича от коронавируса лечатся 17 детей, - рассказал Юрий Бойченко, министр здравоохранения Хабаровского края.

Уже не первую неделю болеют все социальные и возрастные группы населения. Отмечен рост заболеваемости среди детей на 30%.

- При этом школьники в общем числе болеющих детей составляют 35,7%. Как раз в Комсомольском районе на рост заболеваемости повлияла вспышка в школе села Снежного, где одновременно заболели 26 человек: восемь педагогов и 18 детей. Школа закрыта на карантин. На сегодняшний день в селе всего зафиксировано 70 случаев. Все пациенты уже получили необходимое лечение и идут на поправку. Также, по данным краевого минздрава, рост заболеваемости отмечается в Хабаровске, Вяземском, Нанайском, Ульчском, Тугуро-Чумиканском и имени Лазо районах, - рассказала Ирина Зубун, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Не перестает расти заболеваемость ОРВИ. Сейчас она выше эпидпорога на 51%. Рост на 8,7% в сравнении с прошлой неделей. Среди взрослых эпидпорог превышен в три раза. Кроме того, сравнивая с общероссийскими показателями и ситуацией, эксперты делают неблагоприятные выводы.

- Мы восполняем запасы всех необходимых дезинфицирующих средств в связи с опасениями, что мы входим в четвертую волну. Хочу напомнить, что пик заболеваемости у нас держится уже 14 недель, - сказал Юрий Бойченко.

- Про четвертую волну говорить не стоит. Сейчас происходит усугубление третьей. Мы, по сути, еще из третьей волны не вышли, - добавил Евгений Никонов, и.о. зампреда правительства Хабаровского края по социальным вопросам.

Темп прироста количества инфицированных в регионе составляет 0,34% - это выше среднероссийских показателей. На лечении находятся 5328 человек, из них в стационарах - 1272 пациента. К аппаратам ИВЛ подключено 14 человек, а с тяжелым течением 32 пациента.

- В Комсомольске загрузка коечного фонда превышает 95%. Есть опасения по мониторингу работы скорой помощи и данным СКТ-центров Города юности, что нам в ближайшее время придется там открывать дополнительные койки. Как только мы получим трубку для КТ, мы развернем в Амурской ЦРБ ковидный госпиталь, - заявил Юрий Бойченко.

Трубка для КТ поступит в регион не раньше ноября, поэтому пока в Амурской ЦРБ будут принимать пациентов со средней степенью тяжести течения болезни.