Первые назначения в правительстве Хабаровского края: 29-летний заместитель и новички

Состав правительства Хабаровского края начинает формироваться после назначения нового губернатора Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

Состав правительства Хабаровского края начинает формироваться после назначения нового губернатора. Напомним, что Михаил Дегтярев одержал победу в минувших выборах главы региона. После его вступления в должность, министры и заместители ушли в отставку и обзавелись приставкой «исполняющий обязанности» (и.о.).

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

Пожалуй, самое интересное лицо в «белом доме» – 29-летний старший лейтенант запаса Мгер Гандилян. Его назначили на пост вице-губернатора - руководителя регионального представительства при Правительстве РФ. Ранее эту должность занимал Игорь Шулешов.

Карьеру начал в 2015 году в ФАС. В 2017-м стал помощником тогда еще депутата Госдумы Михаила Дегтярева. Спустя два года перешел на работу в аппарат фракции ЛДПР в парламенте страны, где дослужился до заместителя руководителя. С 18 августа 2020 года - первый заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Хабаровского края.

Мгер Гандилян Фото: Правительство Хабаровского края

Одним из новых заместителей председателя правительства региона стал 50-летний Вадим Сабуров. Ему доверили курировать сферу природных ресурсов и сельское хозяйство вместо Александра Шкурина. За всю карьеру занимал руководящие должности в различных структурах, ведущих деятельность в сфере лесопромышленного комплекса, поставок топлива.

В 2020 был назначен на должность и.о. министра природных ресурсов, затем исполнял обязанности председателя краевого комитета лесного хозяйства.

Вадим Сабуров Фото: Правительство Хабаровского края

На пост зампреда по инфраструктуре утвержден 40-летний самарец Роман Мирошин. С 2005 по 2012 год занимал руководящие посты в компаниях, занятых в сферах строительства и финансов. Затем перешел на работу в правительство Москвы.

С 2014 по 2020 год работал на руководящих должностях в «дочках» ООО «Газпром энергохолдинг». В 2020 -м назначен министром транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.

Роман Мирошин Фото: Правительство Хабаровского края

ЗНАКОМЫЕ ЛЮДИ

Свои посты в составе нового правительства Хабаровского края за собой сохранили пока пять человек. Первым вице-губернатором, главой администрации «белого дома» назначен Александр Никитин. Первым зампредом осталась Мария Авилова.

За социальную политику региона по-прежнему будет отвечать Евгений Никонов, сферу строительства в крае будет курировать Керим Сунгуров. Зампредом остался Виктор Калашников, который будет совмещать высокий пост с должностью министра экономического развития.

- Председательство в правительстве Хабаровского края оставляю за собой. Количество моих заместителей в новой структуре власти будет сокращено на одну единицу с девяти до восьми, - сообщил Михаил Дегтярев, губернатор региона.

Пока остается непонятной судьба Анатолия Литвинчука, который работал в должности зампреда по вопросам топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.