ТОГУ получит 100 млн рублей по программе господдержки университетов «Приоритет-2030»

В своей заявке ТОГУ указал на необходимость преобразования в научно-инновационный центр Фото: Александра ШОПЕНКО

Впервые вуз Хабаровского края ТОГУ вошел в программу господдержки университетов «Приоритет-2030». Это принципиально новый проект, запущенный правительством России, пришедший на смену программе поддержке вузов по выходу на международные рейтинговые оценки.

От Дальнего востока в ней участвовали только федеральные университеты. Теперь появился и региональный. ТОГУ получит 100 млн рублей. Средства вуз сможет направить на мероприятия по переходу к модели научно-инновационного центра и реализацию стратегических проектов, включая финансирование работ по проектированию и строительству нового кампуса.

ТОГУ вошел в число 106 университетов из 49 городов страны, которые получат базовую часть гранта по результатам отбора вузов, проведенного Комиссией Министерства науки и высшего образования РФ.

– Хотим, чтобы наша молодежь не только оставалась в регионе, а создавала бы новый облик и экономику края. Мы видим емкость межвузовского кампуса не менее 10 тысяч человек. Пространство будет открыто для всех горожан. Безусловно, это должна быть безбарьерная среда, – отметил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, презентуя проект.

В своей заявке ТОГУ указал на необходимость преобразования в научно-инновационный центр. Это не только позволит вывести Хабаровский край в режим устойчивого развития, но и ответить на возрастающую конкуренцию со стороны западных российских вузов и университетов Восточной Азии.

Что касается кампуса, который объединит на одном пространстве ТОГУ И ХГУЭП и который Михаил Дегтярев представил на ВЭФ, - то это организационная форма реализации нескольких программ - региональных и федеральных, куда входит отчасти и «Приоритет-2030». Особенность современных процессов подобного рода – в том, что университет должен будет доказывать результатами выделенные грантовые деньги. Нужно будет показывать на каждом следующем этапе научные и образовательные свершения. Появляется настоящая здоровая конкуренция между вузами. ТОГУ к этому относится очень серьезно.

- Сергей Иванченко – прогрессивный ректор, он ставит серьезные задачи и решает их тоже по-серьезному, - прокомментировал «Комсомолке » Олег Рензин, советник научного руководителя Института экономических исследований ДВО РАН, кандидат экономических наук, председатель общественного совета при министерстве экономического развития Хабаровского края.

В Хабаровском крае качество образования лучшее среди всех субъектов ДФО. Именно на усиление этого конкурентного преимущества сделал ставку Михаил Дегтярёв. Теперь уже в качестве губернатора он будет способствовать развитию системы образования Хабаровского края, привлекая для этого как средства регионального, так и федерального бюджетов. Например, именно при нём проект строительства кампуса в Хабаровске получил положительное заключение со стороны федеральных властей. Полученный ТОГУ грант позволит ускорить эти работы.

Напомним, «Приоритет-2030» – это программа господдержки и развития университетов. Ее цель – сформировать в России более ста прогрессивных университетов к 2030 году. Предполагаемый срок реализации составляет десять лет. Программа будет проходить в два этапа: 2021–2025 и 2025–2030 годы.