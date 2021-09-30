Андрей Журавлев: «Служба спасения Хабаровского края начала принимать видеозвонки»

ДДС предназначена для вызова экстренных оперативных служб по принципу «одного окна» Фото: Сергей ПЯТКОВ

В Хабаровском крае по вопросам городского жизнеобеспечения, а также решения личных жизненных трудностей и опасных ситуаций работает дежурно-диспетчерская служба, или же ДДС. О том, что это за служба, чем они могут помочь и о принципах их работы рассказали начальник дежурно-диспетчерской службы правительства Хабаровского края Андрей Журавлев и ведущий специалист центра приема и обработки вызовов службы «112» Екатерина Рябушкина.

- ДДС предназначена для вызова экстренных оперативных служб по принципу «одного окна», - рассказал Андрей Журавлев. - При звонке по номеру «112» специалист отдела при помощи специальной программы «Исток» принимает и обрабатывает вызовы, затем создает карточку экстренной ситуации и направляет на адрес одну или несколько необходимых служб.

Начальник дежурно-диспетчерской службы края также отметил, что стандартные федеральные номера по вызову скорой помощи или полиции продолжают работать.

- Специалисты дежурно-диспетчерской службы отбираются по определенному ряду критериев, куда входят стрессоустойчивость и эмоциональная выносливость, а также проходят специальную трехмесячную подготовку, - заявила Екатерина Рябушкина. - В определенных ситуациях, когда диспетчеру не удается узнать адрес звонящего, функционал нашего отдела позволяет отследить его геолокацию, что очень помогает в экстренных случаях.