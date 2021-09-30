Говорящий хаски из Хабаровска отругал хозяйку, выпросил вкусняшки и стал звездой TikTok

На онлайн-просторах восходит новая звезда – голубоглазый хаски Бакс Фото: Из личного архива героя публикации

Теперь, чтобы стать популярным в интернете, недостаточно быть красивым и обаятельным. Миру нужно продемонстрировать талант, который смогут по достоинству оценить пользователи соцсетей. На онлайн-просторах восходит новая звезда - голубоглазый хаски Бакс, который живет в поселке имени Горького. У пса обнаружился скрытый талант прекрасного собеседника. К тому же он чертовски обаятельный.

- Мы его взяли, когда Баксу был год. У ребенка прежних хозяев появилась аллергия на шерсть, и им пришлось отказаться от собаки. В декабре будет восемь лет, как собака живет с нами. Талант к беседам у Бакса заметили давно. Дома дети постоянно говорят: «Мама, мама» и пес, видимо, наслушался, попытался повторить и с тех пор начал как будто разговаривать, - рассказала «КП» хозяйка болтающего хаски Надежда.

У пса обнаружился скрытый талант прекрасного собеседника Фото: Из личного архива героя публикации

Бакс может поддержать беседу со всеми, будь то кот, собака или человек. Очаровательный хаски любит жаловаться, ругаться, спорить и даже требовать, особенно когда речь идет о любимых вкусняшках. Конечно, пес общается на своем собачьем языке, но на очаровательной мордашке написано максимальное понимание и осознание ситуации.

Очаровательный хаски любит жаловаться, ругаться, спорить и даже требовать Фото: Из личного архива героя публикации

Болтун завоевал сердца пользователей около года назад с появлением странички в TikTok. Комментарии - положительные, просмотры переваливают за миллион. За лингвистическими успехами Бакса следят почти 15 тысяч подписчиков, а видео часто «залетают» в рекомендации.

- Соседи по дому не ругаются из-за разговоров Бакса. В основном в теплое время года мы живем на даче, где у него полное раздолье. Мы собаку не привязываем, он знает, куда идти гулять, как вернуться, и что нельзя топтать грядки у соседей, - со смехом поделилась Надежда.

За лингвистическими успехами Бакса следят почти 15 тысяч подписчиков Фото: Из личного архива героя публикации

Крышу над головой Бакс пять лет делил с другим четвероногим другом - котом Сеней, который, к сожалению, убежал с дачи в этом году. Животные игрались, проводили время вместе и прекрасно находили общий язык, что неудивительно с таким общительным псом.