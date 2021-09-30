Осенняя метель на Чукотке: в школах отменяют занятия, аэропорт закрыт, объявлено штормовое предупреждение

Циклон обрушился на Чукотку 30 сентября. Фото: чукотское ГУ МЧС РФ

Пока большинство жителей страны жалуются на стремительное похолодание, на Чукотке люди кутаются в пуховики и шубы. В заполярный регион пришла настоящая зима, когда на дворе конец сентября. Часть автономного округа оказалась во власти сильной метели, которая внесла свои коррективы в быт.

Циклон обрушился на Чукотку 30 сентября, особенно сильно стихия ударила по Анадырю и его окрестностям, городским округам Провиденский, Певек и Эгвекинот. Здесь бушует метель, ветер достигает порывов до 25 метров в секунду, а видимость хуже некуда. Кадрами бурана местные делятся в соцсетях, а жители других регионов ошарашенно пишут: «У нас еще не так все плохо».

Здесь бушует метель, ветер достигает порывов до 25 метров в секунду. Фото: Вк «Анадырь (Чукотка)» Фото: Социальные сети

- Занятия второй смены в школах отменены, переправа через Анадырский лиман закрыта. Международный аэропорт приостановил отправку и прием рейсов, - рассказали «КП» в правительстве Чукотского автономного округа.

По словам специалистов, сентябрьская метель – не новшество для Чукотки. Регион находится на севере, большая его часть расположена за полярным кругом.

- Арктические циклоны – не редкость для Чукотки. Мы живем на крайнем севере и привыкли видеть подобное. Поэтому сегодняшняя сентябрьская метель не удивительна для нас, - сообщили в чукотском УГМС.

Занятия второй смены в школах отменены. Фото: ПроЧукотку.Ру Фото: Социальные сети

На полуострове объявлено штормовое предупреждение. Погода, по данным окружного глава МЧС РФ должна улучшиться к утру, 1 октября. На большей части региона ожидается небольшой снег побережье морей порывы 15-20 метров в секунду, у Берингова пролива ветер может достигать 23 метров в секунду. Температура воздуха понизится с 0+5 градусов до 0-5 градусов, местами – до -5-10 градусов.