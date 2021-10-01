Арти Индиго: «Главное в жизни делать то, что хочется» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Жизнь блогера со стороны, кажется, простая и беззаботная. Но так ли это на самом деле – знают одни лишь блогеры. О том, с чем приходится сталкиваться современным блогерам и что делать родителям, если ребенок решительно хочет стать звездой интернета в эфире радио «Комсомольская правда – Хабаровск» рассказал эксперт по продвижению в социальных сетях, блогер Арти Индиго.

ХАБАРОВСК ПРЕКРАСЕН!

- Как нам известно, последний год ты жил на Бали. Сейчас ты вернулся в родной Хабаровск, как-то изменился город, пока тебя не было?

- В Хабаровске за время моего отсутствия стало классно. Мне нравится, что я вижу развитие, вижу, как все меняется. В первую очередь, когда я приехал из аэропорта, я ехал по центру и увидел, что убрали некрасивые рекламные растяжки. Например, на детском парке. Я не знаю, что мотивировало людей, которые их туда вешали. Но как же круто парк выглядит без них. Только красивый парк, где играют дети. Радует, что появляются торговые центры хорошего уровня, меняются сами люди. Как по мне за этот год в Хабаровске произошел какой-то прям квантовый скачок.

- Чисто у нас?

- Мне кажется, у нас никогда не было грязно. За это я и люблю Хабаровск. Я ездил в разные города России, и, в сравнении с ними, в Хабаровске чисто и классно.

- Во время пандемии коронавируса ты жил на Бали. Как так вышло?

- В 2020, перед всеми событиями с коронавирусом я как раз вернулся из Индонезии. Я туда уже летал несколько раз, мне там очень нравится. В Хабаровск я вернулся 18 марта, когда коронавирус бахнул, и все закрылось. Сидя дома на 14-дневном карантине я не понимал, что происходит. В таком состоянии я просидел еще месяцев 7. А потом очень устал сидеть, осень наступила, и я захотел куда-нибудь съездить. Я решил поехать в Черногорье. Прилетел в Москву, оставалось всего пару дней до моего рейса и тут мне пишут мои знакомые, что можно сделать визу на Бали и прилететь. Я сделал и улетел. Сначала думал, что пробуду там 2-3 месяца, пока в Хабаровске холодно, и вернусь. А в итоге остался там на год. Вообще, я планирую объездить весь мир, чтобы посмотреть, как везде.

САМОДИСЦИПЛИНА И ТОЛЬКО

- Сейчас ты же работаешь в интернете?

- Да, я помогаю людям продвигать себя и свои услуги через социальные сети.

- А это сложнее или проще, чем работа в привычном смысле слова?

- Зависит от самодисциплины. У кого самодисциплина не очень, как у меня, тот работает каждый божий день. А у кого с дисциплиной все хорошо, тот в день на работу тратит по 2-3 часа. Удобно, что вы сами формируете свой график. Но это абсолютно такая же работа, как и все другие.

- К чему должен быть готов человек, чтобы перевести свою работу в интернет?

- Вообще, чтобы что-то делать самому, работать на себя, заниматься предпринимательством, ты просто должен делать шаги в этом направлении. Вот и все. Фишка том, что у нас очень много знаний, но мы их не используем и часто ничего не делаем. Это глобальная проблема человечества. У многих людей есть мнение, что не стоит начинать новое дело, потому что в любом случае ничего не получится. А когда ты сам начинаешь что-то делать, у людей появляется неприязнь к тебе, как к тому, кто попытался и поверил в себя. Мне кажется, у русских вообще вечная история: много работать, трудиться, делать больше. И это идет с самого детства.

- Как на работе блогера отразились ограничения?

- Я об этом не думал, но сейчас задумался. Так как моя работа проходит онлайн – ковидные ограничения меня и не коснулись. Я работаю со своими клиентами по аудио или видеозвонкам. Таким образом, не происходит контактов, которые могут привести к заболеванию ковидом.

БЛОГЕР – ЭТО…

- Сейчас очень популярна мысль о том, что блогерство – это золотой билет в прекрасное будущее. Но каждый ли может стать блогером?

- Я уверен, что тот человек, который обладает теплой харизмой, у которого есть друзья, который легко находит контакт с людьми, сможет стать блогером. В целом, когда мы говорим о понятии «блогер», то каждый человек может дать свое определение. Еще 10-15 лет назад под этим подразумевали человека, который пишет тексты в «Живом журнале». Сейчас же блогерами называют всех, у кого есть какая-то аудитория в соцсетях. А я отказываюсь от этого ранжирования: кого-то блогерами называют, а кого-то – нет.

- А как тогда называть блогеров?

- Сейчас людей с определенной аудиторией, которая прислушивается к мнению человека, называют инфлюенсерами. Но какая разница, как называть? Интернет уже часть нашей жизни. Например, моя тетя в своем аккаунте выкладывает информацию про герань. Что же теперь, она блогер? Глобально, мы все блогеры. В социальных сетях мы можем с людьми разговаривать, так же, как мы разговаривали в кружках по интересам. Мы просто с людьми делимся тем, чем богаты. Мне кажется, сейчас только ленивый не знает, что можно прийти в интернет и рассказать, все что хочешь и послушать, что тебе на это ответят.

МАМА, Я БУДУ БЛОГЕРОМ!

- Пугает то, что сейчас маленькие дети на вопрос, кем ты хочешь стать, когда вырастешь, отвечают, что блогером. Мы же понимаем, что есть и другие профессии.

- Конечно, но мы понимаем, что блогер блогеру рознь. И если говорить об определениях, то блогер – это человек, который вещает на какую-то определенную тему и аудиторию. Поэтому, когда дети говорят, что хотят стать блогерами, они в основном подразумевают, что хотят быть известными.

- Как в таких случаях поступать родителям?

- Все, что нужно делать с детьми – их любить. Я думаю, человек должен делать то, что хочет. Хочется ему быть блогером – путь попробует. Если бы в моем детстве была возможность попробовать все, может быть, жизнь по-другому сложилась бы. Я думаю, несмотря на возраст, нужно делать то, что хочется. Потанцевать, снять видео, в интернете рассказать про герань, если уж она тебе душу теребит.