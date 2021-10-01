«Выход»: воспитанникам реабилитационного центра в Хабаровском крае помогают адаптироваться в социуме

В реабилитационном центре «Выход» воспитанники проходят программу «12 шагов» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Тенденция последних двух лет говорит о том, что люди стали признаваться в своей зависимости. Примерно двадцать процентов граждан осознают проблему и приходят за помощью сами, не под давлением родственников. Как сообщила учредитель реабилитационного центра «Выход» Лариса Михайловская, в организации подопечные проходят программу «12 шагов» в три этапа. А дальше люди адаптируются в большом социуме при сопровождении специалистов.

- Мы не просто контролируем. У нас есть группы в WhatsApp, Instagram. В них состоят «шпионы», которые следят за воспитанниками. Мы знаем все о выпускниках. Независимо от того, что они живут в других регионах. Я шла к вам на программу и встретила свою выпускницу. Поговорила и была очень довольна. В центр «Выход» могут приезжать родственники. Почему нет? Я им буду очень рада. Пусть окунутся в жизнь, которую живут их дети на протяжении 6-9 месяцев. Реабилитационный центр находится в селе Петропавловка, 60 километров от Хабаровска, рядом со Свято-Петропавловским женским монастырем. На территории футбольное поле, столовая, баня, - сообщила Лариса Александровна.

Очень важно не прекращать сопровождение пациентов после выпуска из центра. Зависимый будет всегда в группе риска.

- Сейчас помимо директивных методов, которые были раньше популярны, и наука пришла к этому, и специалисты, которые работают в этой сфере, подтверждают - важна мотивационная среда. То есть то, что будет мотивировать человека к изменению своего мышления и поведения. И к родственникам это тоже имеет отношение. Они должны знать, с чем имеет дело их ребенок, и как он меняется. Мы сейчас имеем дело с новым поколением наркотиков. Воздействие идет на кору головного мозга. Важно человеку, помимо двенадцатишаговой программы, проходить психокоррекционную терапию, - говорит психолог центра Наталья Ольховская.

Воспитанник реабилитационного центра «Выход» Максим сообщил, что его привезли в организацию. И уже там он понял, что решить свои проблемы сам он не в состоянии.

- У меня на первом месте стояло «вещество» и ничего более. Если я буду следовать рекомендациям, то программа «12 шагов» сработает, как автомат Калашникова. В противном случае цель размывается. Человек вернется в прошлое, привычки, модель поведения, общество. И начинает жить, как жил раньше. Выпускники, которые проходили реабилитацию параллельно со мной, трезвые. И достаточно долгое время. Есть также семейные сессии, разговоры с родителями. Во время адаптации в центре можно писать письма родственникам, потом раз в месяц разрешают звонки, а дальше и выход на видеосвязь.