Сочи, Самара, Урал и Хабаровск: Михаил Дегтярев собрал команду со всей России

Олег Сутурин (слева сверху) назначен министром строительства, Павел Сторожук назначен министром сельского хозяйства, а Ирина Горбачева стала министром транспорта Фото: Правительство Хабаровского края

В первый день октября губернатор Хабаровского края определил кандидатуры для назначения министрами в краевом правительстве. В целом контур верхушки краевой власти обозначился как более гибкий, прагматичный и потенциально результативный, а также более молодой. Но обнаружилось несколько сюрпризов.

НОВЫЕ МИНИСТЕРСТВА

- Мной определены кандидатуры для назначения министрами в правительстве Хабаровского края. Из изменений - ликвидировано министерство инвестиционного развития и предпринимательства края, функционал передан министерству экономического развития края. Появилось министерство туризма и министерство лесного хозяйства и лесопереработки. Создан комитет рыбного хозяйства. Администрации губернатора и правительства Хабаровского края (департамент государственной службы и кадров) дано поручение в кратчайшие сроки провести все процедуры, связанные с назначениями, - написал Михаил Дегтярев в своем аккаунте в Telegram.

Министром культуры края назначен Юрий Ермошкин. Он родом из Самары. Несмотря на два высших образования - инженерное и экономическое, нынешний министр известен в России как один из самых успешных продюсеров и организаторов именно в культурной сфере. За 13 лет до того как попасть в структуры власти, Ермошкин организовал более 100 социокультурных проектов. В частности, Юрий Ермошкин был пионером оцифровки книг и документов из российских библиотечных фондов. Созданные им онлайн билетные системы для массовых мероприятий работают по сей день во многих регионах России.

Министром нового министерства лесного хозяйства и лесопереработки края назначен Максим Гулько. Он пришел в краевое правительство из вышестоящей структуры - был начальником отдела по вопросам лесопользования департамента природопользования Министерства России по развитию Дальнего Востока. Переход в краевое министерство можно считать повышением. Ведь предстоит реализовывать несколько «лесных» мегапроектов с нуля.

Министром строительства края губернатор назначил Олега Сутурина, который в прошлом возглавлял комитет Госстройнадзора правительства Хабаровского края.

Министром транспорта и дорожного хозяйства края стала Ирина Горбачева. Она прошла все ступени государственной службы в краевом министерстве транспорта и дорожного хозяйства. В прошлом Ирина Горбачева работала в Сочи - тоже в дорожной отрасли. До недавнего времени чиновница занимала должность заместителя министра транспорта Хабаровского края.

Состав руководителей министерств существенно обновился. Фото: правительство Хабаровского края

Недавно организованное министерство туризма края возглавит Екатерина Пунтус. Родом она из Самары. В Хабаровске чиновница живет чуть больше года, но местным жителям, а особенно журналистам, она хорошо известна. Екатерина Андреевна возглавляла АНО ЦПСИ «Открытый регион» - структуру, в которую входят, например, такие СМИ как «Хабаровский край сегодня», «Приамурские ведомости» и радио «Восток России». Екатерине Пунтус предстоит воплотить в жизнь сложную, но многообещающую идею губернатора - сделать Хабаровский край популярной туристической территорией, а саму краевую столицу - крупным туристическим хабом.

Министр промышленности и торговли края Игорь Фомин пришел в Хабаровский край из Нижнего Тагила. Там он занимал руководящие должности на «Уралвагонзаводе». Этот концерн - одно из крупнейших оборонных предприятий страны. Также «УВЗ» производит трамваи и другой подвижной состав. На предприятии Игорь Фомин работал начальником отдела имущественных отношений и интегрированных структур, начальником управления корпоративной собственности и реструктуризации, а также заместителем гендиректора по корпоративным и правовым вопросам. После «УВЗ» Игорь Фомин работал председателем совета директоров «Хабаровского судостроительного завода».

Министром сельского хозяйства и продовольствия края назначен Павел Сторожук. Он сменил Павла Шкурина.

Про министра природных ресурсов края Александра Леонтьева почти ничего не известно. Он сменил на посту Вадима Сабурова - человека, в свое время вызывавшего пристальное внимание СМИ из-за своего бэкграунда.

МИНИСТРЫ, СОХРАНИВШИЕ ПОСТЫ

Как теперь будет выглядеть краевое правительство? Министром жилищно-коммунального хозяйства края остался Дарий Тюрин. Здесь вопросов не возникает - этот политический, а главное, хозяйственный тяжеловес наработал огромный опыт руководства такой архипроблемной сферой как ЖКХ.

Пост министра здравоохранения края сохранил Юрий Бойченко. Он хабаровчанин, сделал карьеру как профессиональную, так и управленческую. В прошлом он работал заместителем начальника Управления делами и координации деятельности департамента здравоохранения Москвы. Кстати, Юрий Бойченко защитил кандидатскую диссертацию по теме «Научное обоснование потребности в высокотехнологичной медицинской помощи в субъектах РФ». Краевая медицина при нем остановила стагнацию и даже получила импульс к развитию. Кстати, журналисты подмечают характерную особенность Юрия Яковлевича: на самые каверзные вопросы он отвечает без бумажки и легко оперирует многочисленными цифрами.

Министр образования и науки края Виктория Хлебникова сохранила свой пост. Образование - та сфера, которой губернатор уделяет особое внимание. А опыта министру не занимать: в управленческих образовательных структурах Виктория Хлебникова работает с 2000-го года.

Министром социальной защиты края остался Александр Дорофеев, не вызвавший за последний год ни одного нарекания - ни общественного, ни от руководства.

Министром спорта края продолжит работать Дмитрий Чикунов - коренной хабаровчанин и профессиональный спортсмен. Такая же история с Алексеем Гусевым - министром цифрового развития и связи (здесь название несколько поменялось).

Экономический блок возглавят два министра из прежнего состава. Министерство финансов - Валентин Костюшин, министерство экономразвития края - Виктор Калашников. Кстати, последний стал зампредом краевого правительства.