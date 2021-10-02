Сергея Безрукова встретили в Хабаровске: прогулка по набережной и в баньку. Фото: @s_bezrukov.

Народный артист России и художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков прилетел в Хабаровск. Уже сегодня, 2 октября, артист выступит с моноспектаклем «И жизнь, и театр, и кино...» на сцене Хабаровского краевого музыкального театра. О своем приезде на Дальний Восток Сергей Безруков рассказал на личной страничке в соцсетях.

В ХАБАРОВСКЕ СОЛНЕЧНО И МУЗЫКАЛЬНО

- Летим дальше. Гастроли продолжаются. Хабаровск, встречай. Послезавтра Владивосток. «И жизнь, и театр, и кино...» Сеанс мгновенных перевоплощений продолжается. До встречи, Дорогие мои, хорошие! – написал артист в своем аккаунте в Instagram.

В Хабаровск звезда кино, сериалов и театра прилетел еще в пятницу, 1 октября. После приземления знаменитого артиста оказалось время для прогулки по краевой столице. Первым делом Сергей Безруков прогулялся по Комсомольской площади, а затем спустился на набережную.

- Погода в Хабаровске шикарная – плюс 15. Красота! – поделился впечатлениями Сергей Безруков.

На краевой набережной артиста узнали хабаровчане. Некоторые из них попросили сделать совместное фото, на что актер с удовольствием согласился. Порадовали Сергея Безрукова и местные музыканты, исполняющие различные композиции прямо на территории набережной. Так, по пути Сергею встретился трубач, который наигрывал мелодию песни «Как много девушек хороших». В одобрение творчества музыканта Сергей показал большой палец вверх на видео для соцсетей. Напомним, что на хабаровской набережной в теплое время года постоянно выступают музыканты. Во время прогулки можно встретить как гитаристов, так и волынщиков.

АХ, КАК ХОРОШО В БАНЬКЕ

Вечерняя программа для Сергея прошла в бане. Артист с удовольствием показал и рассказал про теплый прием.

- Очень круто, спасибо, это фантастика. Рекомендую всем, если будете в Хабаровске! Шикарно попарился. Положили на топчан с сеном, а потом еще вот такой чан потрясающий. Ой, это фантастика какая-то. Это чудо! Ай, красота какая. Сюда еще можно картошечки настрогать и, в принципе, суп готов, - с неприкрытым восторгом рассказал своим подписчикам Сергей Безруков.

Подписчики и поклонники творчества артиста порадовались за Сергея и оставили добрые пожелания в комментариях.

- С легким паром, Сергей Витальевич, - написал пользователь соцсетей.

- Настоящая, натуральная. Ах, банька! С легким паром, любимый наш артист и замечательный человек, - добавила пользовательница соцсетей.

- Вот это встретили вас в Хабаровске, - порадовалась поклонница артиста.

Уже завтра, 3 октября, Сергей Безруков выступит во Владивостоке.