Андрей Базилевский вступил в должность сенатора Совфеда от Хабаровского края Фото: Сергей ПЯТКОВ

Экс-зампредседателя правительства Хабаровского края Андрей Базилевский вступил в новую должность в Совете Федерации. Он занял пост сенатора региона. Об этом сообщается на сайте Совфеда.

«Представитель от исполнительного органа государственной власти Хабаровского края Базилевский Андрей Александрович, 1967 года рождения, наделен полномочиями 24 сентября 2021 года»,— говорится в сообщении.

Прошлым сенатором от региона в Совете Федерации была Елена Грешнякова . Срок ее полномочий истек в сентябре 2021 года. Уходя с поста он Грешнякова сообщила, что ей поступило предложение от «Партии пенсионеров» занять должность в одной из образовательных организаций.

Хабаровский край в Совете Федерации от законодательного органа региона представляет Сергей Безденежных.

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