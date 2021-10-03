«Пускайте газ»: Хабаровчан взбесил визит Олега Майами из «ДОМа-2». Фото: стоп-кадр видео reporter.khv

Визит Олега Майами с концертом в Хабаровск вызвал не только восторг у поклонниц звезды «ДОМа-2», но и волну хейта в соцсетях. Шоумена обвинили в неопрятности, бездарности и слишком откровенном поведении. Досталось и фанаткам.

В Сети появились видеозаписи того, как Олег со сцены договаривается с девушками о встрече после концерта. Одна из них предлагала ему продолжить общение у нее дома.

«Пускайте газ», «Хабаровчанки опустились ниже плинтуса», «Делают они, а стыдно мне», «Они ж готовы ему прям на сцене в штаны залезть». Комментарии такого плана заполонили посты о визите артиста.

«Проехались» хейтеры и по внешнему виду звезды. Критике поддалось то, что он вышел на сцене в простецкой белой майке и джинсах.

Одна из девушек рассказала, что Майами активно сыпал со сцены матами. Не исключено, что теперь полиция проведет проверку. За аналогичные выходки не раз были привлечены к административной ответственности звезды российского шоу-бизнеса.

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