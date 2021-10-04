Елена Дементьева: «Хабаровский центр «Крылья» идет за интересом ребенка»

Елена Дементьева, руководитель центра поддержки семейного образования «Крылья» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Центр поддержки семейного образования «Крылья» существует всего два года. Вся система образования строится на том, чтобы не навязать детям учебу, а с первых дней раскрыть потенциал, чтобы ребенок хотел читать, учиться. К каждому ребенку индивидуальный подход. Как рассказала руководитель центра поддержки семейного образования «Крылья» Елена Дементьева, на сегодняшний день все больше семей переходит на иную форму обучения. Закон об образовании разрешил родителям выбрать, где будет получать знания их ребенок.

- Мы помогаем родителям, которые выбрали семейное образование, осуществить это качественно. Специалисты центра подчиняются федеральным государственным стандартам образования. Но у нас другой подход. В основе лежат сложные образовательные практики. Мы делаем упор на субъектность. Это новый термин, который вышел в современности. И сегодня это важное качество для человека. Давайте представим матрешку. Верхний слой - предметные навыки. Но что скрыто под ней, нужно еще разобраться. Если открыть игрушку, там мы увидим универсальные навыки. Например, умение распределять время, доводить дело до конца, брать на себя ответственность. Но есть еще и третья матрешка, которая олицетворяет субъектные навыки, то есть умение делать выбор, самоорганизацию и другое, - говорит гостья эфира.

Елена Викторовна рассказала, что в центре также можно получить консультацию для составления индивидуального маршрута.

- Нестандартный подход к обучению мы начинаем с самого начала. В сентябре-октябре проходит мотивационная работа. Она связана с большими историями. Мы создаем у ребенка общее видение, фундамент научный. И таких историй у нас пять. Первая, например, о космосе. Дети превращаются в солнечную систему. Кто-то из них солнце, земля. И вот тут ребята начинают сами создавать проекты. Им становится интересно, какая температура на планетах и другое. И мы можем быть в первой истории столько, сколько интересно ребенку. Далее приступаем к новой, - говорит эксперт.