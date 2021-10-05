Сделка за один день: «В Хабаровске онлайн-сервисы регистрации недвижимости набирают обороты»

Около 80 процентов сделок с недвижимостью проходит по ипотеке Фото: Сергей ПЯТКОВ

Без услуг риелтора не обходится ни одна сделка с недвижимостью. Сейчас люди пытаются обезопасить свою покупку, хотят, чтобы все документы были проверены с юридической стороны. А в этом как раз может оказать помощь агент, вплоть до проверки задолженностей по коммунальным платежам и электроэнергии, контроля за выпиской продавца и членов его семьи, подписания акта приема-передачи имущества. Как сообщил руководитель компании «Семейный риэлтор» Роман Завортнев, нужно учитывать, что сейчас около 80 процентов сделок проходит по ипотеке. И зачастую люди берут кредит с минимальным первоначальным взносом, и, соответственно, денег на ремонт по факту нет. Поэтому граждане покупают сейчас квартиры с ремонтом.

Роман Завортнев, руководитель компании «Семейный риэлтор» Фото: Сергей ПЯТКОВ

- Если брать статистику по Хабаровску, все-таки берут вторичное жилье. Это связанно с тем, что у нас нет таких огромных объемов ввода новых домов в эксплуатацию в отличие от Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга. Между тем все знают, что квартиры в новостройках сдают без отделки. У нас была отличная история с «Дальспецстроем», когда сдавали жилье с социальной отделкой, туда действительно можно было заехать, поставить диван, сантехника была. Но таких квартир мало в краевом центре, - говорит гость эфира. - Я точно знаю, что коллеги из Санкт-Петербурга проводят онлайн-показы в новостройках. Вот это очень развито. И таким образом люди покупают. Также онлайн-сервисы регистрации недвижимости набирают обороты. В первую очередь это ввёл Сбербанк через сервис ДомКлик». И на последних моих сделках на прошлой неделе с момента подписания договора купли-продажи до перехода права прошло ровно полдня.

Еще один немаловажный момент во время сделки - оценка недвижимости. После проведения экспертизы стоимость квартиры может быть значительно скорректирована. Как рассказал руководитель компании «Союз независимых оценщиков» Роман Кудрявцев, оценка носит доказательный характер. То есть в последующем банк при неплатеже со стороны покупателя сможет использовать документ в суде.

Роман Кудрявцев, руководитель компании «Союз независимых оценщиков» Фото: Сергей ПЯТКОВ

- Оценочные и риелторские компании работают в партнерстве. Продажа без оценки квартиры быть не может. Большинство из них берут в ипотеку, либо есть какие-то другие моменты. Например, задействуются несовершеннолетние собственники, тогда оценку могут делать для органов опеки. Экспертиза стандартных объектов стоит около 2500 рублей. Оценщик в первую очередь обращает внимание на документы на объект, а потом проводится комплексный анализ всех факторов: состояние квартиры, где расположена. Специалист проводит выезд на квартиру. В заключение готовится отчет, - говорит эксперт.