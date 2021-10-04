«Фестиваль Варенья» в Вяземском районе отметил юбилей

За несколько часов было продано 500 килограммов лакомства Фото: Максим МОЛОТОВ

Прекрасным погожим утром 2 октября в село Дормидонтовка в 90 километрах от Хабаровска начали съезжаться автомобили. Семьи спешили на «Фестиваль Варенья» - ежегодное мероприятие, которое за 11 лет стало настоящим брендом гастрономического туризма в нашем регионе. «День варенья» уже не нуждается в рекламе. Люди в буквальном смысле распробовали, чем богата вяземская земля.

Варенье из чего угодно

У каждой местности Хабаровского края имеется свой фетиш. Петроглифы, икра, горнолыжный курорт, речной сплав, хариус и ауха, яшма Шантарских островов, платиновые рудники, заповедники. А в Дормидонтовке – варенье.

Почему? Местные объясняют такую необычную «фишку» двумя причинами. Во-первых, село в самом начале прошлого века заселялось в основном переселенцами из Киевской, Харьковской, Волынской и других областей Украины, Белоруссии и России. Они привезли с собой свои обычаи и традиции. Среди которых – мастерство делать варенье из чего угодно. Во-вторых, Вяземский и соседние Бикинский и Лазо районы являются реальной житницей региона. Они расположены ближе к югу, здесь более мягкий климат, чем, скажем, даже в Хабаровске, плодоносные почвы, удобная естественная и рукотворная мелиорация.

Фестиваль посетили около 1000 человек Фото: Максим МОЛОТОВ

В первое десятилетие нового века Дормидонтовка, как и многие села края, частично погрузилась в экономическую и социальную депрессию. По признанию местных «здесь стало скучно жить». В поселении в обычае общие деревенские сходы – оно так еще с царизма повелось. В 2010 году на одном таком сходе поселковый библиотекарь Ольга Калацук вдруг хлопнула рукой по столу. Смысл ее речи был таков – сколько можно на завалинках сидеть и скулить, что жизнь тяжела? У нас есть руки и огороды, куры и коровы, сады и пашни! Нам есть, что предложить людям, особенно городским.

Ее поддержали. Была создана общественная организация «Исток» (сейчас ее возглавляет Галина Павловская – Ольга Калацук скончалась в 2016 году). Начинание поддержал «Зеленый дом», краевая общественная организация. Валентина Кудряшова работала в ней была менеджером, она и стала организационным вдохновителем всех десяти фестивалей.

Событийный туризм

И у Дормидонтовки получилось. Может не все – но главное. За несколько лет «Фестиваль Варенья» стал брендом Вяземского района и туристическим местом. В 2015 году дормидонтовский фестиваль Варенья вошёл в тройку лучших мероприятий событийного туризма, стал призёром регионального этапа Национальной премии. Про него писала пресса, снимали фильмы (в том числе зарубежные), за «дормидонтовским» вареньем даже велась охота (на фестах раскупали все подчистую, в иные года до тонны варений разного вида продавалось).

В Дормидонтовке веселятся без помпы и официоза – искренне и не усложняя процесс Фото: Максим МОЛОТОВ

В прошлом году праздник пришлось пропустить – бушевал ковид. Проклятая зараза унесла жизнь и Валентины Кудряшовой – она умерла летом этого года… Но ее дело и дело всех фермеров Вяземского района осталось жить.

И свидетельством тому – нынешний «День Варенья». И администрации района с селом, и фермеры, и владельцы личных подсобных хозяйств подготовились как следует. Анонсировались заранее несколько конкурсов, концертная программа – они прошли с большим успехом. На фестиваль прибыли почетные гости. Среди них – мать Валентины Кудряшовой Нина Сергеевна Ушакова. Прибыли и представители хабаровского Белого дома. Заместитель начальника управления национальной политики - начальник отдела по взаимодействию с национальными объединениями Владимир Фетисов на сцене вручил главе поселка сертификат участия поселения в федеральном конкурсе «Лучшая муниципальная практика». В 2020 году Дормидонтовское сельское поселение участвовало в номинации укрепления межнационального мира и согласия. За призовое место Дормидонтовка получила 500 тыс. рублей на развитие своего гастрономическо-туристического бренда.

Жидкое золото

В Дормидонтовке веселятся без помпы и официоза – искренне и не усложняя процесс. Это надо видеть. Здесь четыре0пять площадок только под шашлыки. Возле каждого – быстро идущая очередь. Рядом жарят картофельные драники. Чуть подальше – пекут блины на лопате. Эта местная «мулька» уже давно перешагнула границы района и даже края – теперь так делают все, кому не лень. Лидия П. местная жительница, первая устроила этот аттракцион и с тех пор делает его каждый год. Она также проводит мастер-классы, испечь лопатный блин может каждый.

Характерно и показательно, что на «Фестивале Варенья» можно пробовать абсолютно все. От сала, грудинки, шпика, колбасы или буженины отрежут на пробу кусок, морс нальют просто так, аджику намажут на черный хлебушек. Даже наливки, настойки, вина (все домашнее) начисляют в маленькие стаканчики. Все знают фермерскую семью из поселка Аван – их напитки для взрослых расхватывают как жидкое золото.

Что касается цен, то они очень разные. Например, разделочная доска (ясень, ручная работа, необычная форма, штучный товар) стоит 800 рублей. Поллитровая бутыль виноградного напитка – 150 рублей. Соленья, кабачковая, баклажановая и кабачковая икра – от 50 до 200 рублей за 300 граммовую банку. Амплитуда стоимости меда - в сотах и без – вообще безгранична. Поддончик бекона из хрюшки, которая еще на той неделе бегала по двору – 120-150 руб. Молоко, сметана, творог, варенец, даже домашнее масло – в два раза ниже, чем в городе, но в три – вкуснее. Картошка, баклажаны, помидоры меряются десятками килограммов – многие семьи приезжают на «День Варенья» просто затариться на всю зиму. Заключаются контракты и на мелкий опт.

Культурный пласт

Экономическая жизнь идет на фоне жизни культурной – тоже не менее интенсивной. На сцене выступают коллективы Вяземского района.

- Наши предки прибыли на Дальний Восток с Украины. Мы – их потомки – считаем себя коренными дальневосточниками. В то же время не забываем свои корни и культуру, из которой вышли. Поэтому мы поем песни. Наверное, у нас получается – ведь наш коллектив постояянно приглашают в города по всей России, а до пандемии – и за рубеж. Мы можем петь без музыки, только голосом. Сегодня в Дормидонтовке выступаем, как и всегда, с песнями, которые уже никто не поет – забыли. Но чтобы окончательно не забыли, мы напоминаем. Песня это душа народа, - признается Наталья Романенко, солистка украинского хора "Батькивська Крыныця" ( в переводе – «Родительский источник»). Хор довольно большой, сегодня на празднике от него три «звезды» - Наталья, Валентина Былыго и Людмила Шкалинская.

Конкурсы на «Дне Варенья» делают атмосферу праздника так же как ароматы, звуки и вкусовые ощущения. Например, в конкурсе «МироВое варенье» принимают участие представители народов, проживающих на территории Хабаровского края. Участники представляют варенье и десерты для пробы, изготовленные по традиционным национальным рецептам. Продукция размещается в одноразовой посуде, к каждому образцу варенья и десерта прикладываются карточки с их названием и наименованием производителя.

«Ягода-малинка» представляет собой квест-игру. Это для детей и подростков – они соренуются в знаниях садоводства.

Сладкое движение

Есть и традиционный конкурс. Называется «Бабушкино варенье». Состоит в обмене старинными семейными рецептами. Попадаются вовсе невероятные. Например, «Крыжох». Он интересен тем, что варенье готовится на отваре из вишневых листьев. Они придают сиропу зеленый цвет, а также тонкий вкусовой нюанс. Крыжовник берется твердый и чуть недозрелый. Кончики отрезаются, ягодка надрезается сбоку, семена удаляются шпилькой, а на их место помещается кусочек орешка фундук. Можно и другой орех – грецкий, кешью, кедровые, миндаль. Листья вишни с добавлением лимонной кислоты доводятся до кипения на среднем огне. Отвар процеживается, в него всыпается. Кастрюлю - обратно на огонь, пока сахар не растворится. Добавляется ванильный сахар, водка (60 мл на литр сиропа). Фаршированный орехами крыжовник заливается сиропом и настаивается четверть часа. Водка не даст ягодам развариться. Они останутся целенькими, очень красивыми. А весь алкоголь улетучится при кипячении. Доведите ягоды в сиропе до кипения и варите 10 минут на слабом огне. Горячее варенье разложите в сухие стерильные банки и плотно укупорьте.

Еще один фирменный дормидонтовский конкурс – не конкурс даже, а что-то вроде обычая. «Стильная ярмарка» предполагает переодевание всех продавцов своей продукции в костюмы. В любые. Также на фестиваль многие местные жители делают уличные скульптуры. Называется «От скуки на все руки». Фигуры должны быть высотой не меньше 1,5 метра. Сюжеты – какие душе угодно.

Глава Вяземского района Александр Усенко поддержал идею дормидонтовцев присвоить фестивалю имя Валентины Кудряшовой. Это и произошло. Участники собираются направить губернатору Хабаровского края прошение присвоить «Фестивалю Варенья» статус краевого. В действительности это так и есть, осталось только закрепить на бумаге.

Валентина Кудряшова всегда говорила, что каждый из нас надеется сварить свое варенье мечты. Эта философская сентенция вполне может стать девизом целого «сладкого движения».

В конце праздничного дня было подсчитано, что участники смогли реализовать полтонны варенья, цукатов и джема.