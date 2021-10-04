Минус и солнце: синоптики рассказали о погоде в Хабаровском крае Фото: Василий Вахрин

Осень полностью и бесповоротно захватила Хабаровский край. Листья с деревьев срывает прохладный ветерок, солнце перестало греть, как летом, а по улице уже не погулять в футболке. Последний циклон, накрывший Хабаровск и некоторые районы региона в прошедшие выходные, принес холод и первые морозы. В первый день октября на юге региона стукнули заморозки на почве, а Охотский район и вовсе засыпало снегом.

- Предстоящая неделя порадует жителей региона лишь отсутствием осадков. Погода будет больше солнечная. Но так как над нами находятся холодные воздушные массы, хорошего прогрева воздуха не будет. Ночные температуры в регионе ожидаются с переходом от +3 до -2 градусов. Нулевые температуры мы ждем и в Хабаровске. В отдельные ночи температура поднимется до +4 градусов, но в среднем в течение всей недели ночные температуры будут держаться около нуля, - рассказала Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Днем столбик термометра будет держаться от +11 до +13 градусов. Небольшое потепление, до +14 градусов днем и 8-9 градусов тепла ночью, ожидается ближе к выходным дням.

- Но это будет связано с выходом циклона, который принесет с собой не только тепло, но и осадки. В предстоящие выходные ожидаются дожди, особенно интенсивно они будут идти в воскресенье. Дождь может лить практически целый день, - объяснила синоптик.

В выходные дни может ощутимо упасть температура воздуха, и ожидается усиление ветра до 9-14 градусов. В частности, в Хабаровске такая скорость ветра ожидается как в субботу, так и в воскресенье.

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