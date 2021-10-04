Педагог из Хабаровска вошел в пятерку лучших учителей России

Право представить регион Дмитрий Морозов получил, став лучшим педагогом края. Фото: Министерство образования и науки Хабаровского края

Учитель истории из школы №38 в Хабаровске Дмитрий Морозов вышел в финал конкурса «Учитель года России - 2021». Право представить регион он получил, победив своих коллег в крае.

3 октября имена пяти лучших педагогов со всей страны были объявлены со сцены Ростовского музыкального театра. Конкурентами Дмитрия Морозова в финале стали учителя по различным предметам из Москвы, Тюмени, Казани и Ставрополя.

— Представлять весь Дальневосточный федеральный округ для меня большая ответственность. Спасибо организаторам и коллегам за незабываемое время, проведенное на конкурсе. Своим выступлением я хотел еще раз доказать, что Дальний Восток не значит «далекий», — обратился со сцены к зрителям церемонии Дмитрий Морозов.

На счету Дмитрия Морозова немало профессиональных наград. Он не раз подтверждал свое мастерство на городских и региональных конкурсах.

– Дмитрий Владимирович зарекомендовал себя как талантливый, смелый специалист, который не боится использовать в работе оригинальные подходы. Например, он организовал авторский дискуссионный клуб, где его воспитанники вырабатывают логическое мышление и коммуникативные навыки. Выход нашего учителя в финал такого престижного конкурса говорит о том, что молодые педагоги продолжают славные традиции своих наставников, а общий уровень профессионализма учителей края растет и приумножается, – отметила министр образования и науки Хабаровского края Виктория Хлебникова.

Имя победителя конкурса будет объявлено 10 октября в Государственном Кремлевском дворце на праздничном концерте, посвященном Дню учителя. Победитель получит главный приз конкурса — Большого хрустального пеликана — и станет советником министра просвещения на общественных началах.