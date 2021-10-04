Михаил Дегтярев рассказал, за счет чего собирается вывести Хабаровский край в лидеры

Глава региона почти в каждом выступлении так или иначе затрагивает эту тему. Фото: правительство Хабаровского края

На днях губернатор Хабаровского края Михаила Дегтярев дал интервью крупнейшим отечественным информагентствам, РИА «Новости» и «Интерфакс». В интервью руководитель региона раскрыл часть своих планов. В том числе те, о которых в его бытность врио говорилось не слишком подробно.

Дегтярев, в частности, определил ряд основных стратегических линеек, которые вновь должны вывести Хабаровский край в лидеры, обеспечив ему большие темпы развития, чем у сопредельных регионов. И одна из важнейших тем – строительство жилья и превращение края в кластер производства строительных материалов.

Эксперты уже разобрали на составные части заявления губернатора и сделали свои выводы.

- Все субъекты Дальнего Востока стараются выйти на крупные проекты. Потому что нужно сохранить население активного трудоспособного возраста. Для этого, понятное дело, необходимы хорошие работы, хорошие зарплаты, приличные условия жизни. Об этом у всех губернаторов болит голова. Но для этих проектов требуются инвестиции – десятки миллиардов рублей. Например, чтобы построить жилье, нужна работа. Для работы нужно, чтобы продукция находила спрос на мировом рынке. Российский рынок – суженный. Надо выходить на Азиатско-Тихоокеанский регион. А там стандарт качества. Вообще планка всего – очень высоко поднята, - считает политолог, ректор АНО ДПО «Современный персонал», директор экспертно-аналитического центра «ДВ Регион», член Общественной палаты Хабаровского края Евгений Чадаев.

Эксперт считает, что выходить на рынок нужно с тем продуктом, которого нет на иностранном рынке. Причем насыщать зарубежные рынки необходимо не разово, а на постоянной основе.

- Видите, какой комплекс? Для Дальнего Востока, его людей, требуется, чтобы на 15-20 лет была перспектива. Все это исполнимо, если есть, где жить. Так что Дегтярев абсолютно правильно делает. Во-первых, ставит немыслимо амбициозную задачу: один миллион «квадратов» в год. Во-вторых, превращает Хабаровский край в строительный кластер.

По мнению политолога, такой подход поможет обеспечить людей молодого возраста недорогими квартирами и низкой ипотечной ставкой.

- Это самая настоящая стратегия – сделать наш регион эффективным в человеческом отношении. Не многолюдным – это вряд ли возможно, а конкурентоспособным за счет профессионалов, которые здесь обучатся, останутся и – частично приедут. Не количеством, так сказать, брать, а качеством, - объяснил Евгений Чадаев.

Политолог обратил внимание на то, что глава региона почти в каждом своем выступлении так или иначе затрагивает тему жилья и строительства.

В недавнем интервью избранный губернатор подтвердил основные направления работы своей управленческой команды, ранее обозначенные в Народной программе. Среди них строительство жилья, производство строительных материалов и проекты вроде «Дома дальневосточника».