В Хабаровске читинец «развел» мигрантов на 90 тысяч

На читинца завели уголовное дело. Фото предоставлено УМВД России по Хабаровскому краю

В Хабаровске полиция задержала 27-летнего жителя Читинской области. Мужчина предлагал мигрантам помощь в получении российского гражданства и прописку. За это он просил немалую сумму. Читинец убеждал потерпевших в том, что у него есть связи в МВД, и оформление пройдет в короткие сроки.

До задержания мошеннику удалось обмануть двух человек на общую сумму 90 тысяч рублей.

- Ко мне обратился мужчина и предложил сделать документы. Я заплатил 60 тысяч рублей, прописку не получил. После этого обратился в полицию, - рассказал один из потерпевших иностранцев.

На читинца завели уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» УК РФ. Дело передано в суд. Теперь читинцу грозит до пяти лет лишения свободы.

- Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за кражу, преступление против общественной безопасности и общественного порядка. Проверяется причастность задержанного к другим фактам мошенничества, - отметили правоохранители.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полиция разыскивает других пострадавших от действий мошенника. Обращаться можно по телефонам: 8 (4212) 59-53-37 или 02.