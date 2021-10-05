Площадь пожара составила 100 квадратных метров Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Утром 5 октября в Хабаровске загорелся речной буксир с топливом, который находился на суше, на территории базы РЭБ флота, сообщает «КП»-Хабаровск».

По словам очевидцев, пожар было видно далеко с дороги, все пространство от автобусной остановки затянуло едким дымом. К месту ЧП, по адресу Оборонная, 1 выехали подразделения МЧС в составе 42 человек. Пробиться самому к месту происшествия оказалось не так просто. Однако расправиться с огнем удалось в короткие сроки.

К месту ЧП выехали 42 сотрудника МЧС Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Информация об инциденте поступила в 10:35. Пожар локализован в 11:14, спасатели потушили открытые источники огня. На момент прибытия первого отряда из баржи валил дым. Пострадавших нет. Подразделения проливают помещения судна водой и пеной, разбирают конструкцию. Особое внимание было уделено двигательному отсеку. Причины пожара будут устанавливаться после завершения всех работ и опроса свидетелей, - рассказала Екатерина Потворова, начальник пресс-службы МЧС по Хабаровскому краю.

Огонь не успел перекинуться на рядом стоящие судна. Сам процесс тушения осложнялся сразу несколькими факторами.

- Тушение пожара осложнялось высокой температурой внутри корабля и сложной планировкой помещений, - прокомментировал ситуацию один из спасателей.

Тушение осложнялось сложностью планировки и высокой температурой Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

По предварительным данным, площадь пожара составила 100 квадратных метров.