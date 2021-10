Надежда Лебедева: «В школе UK уделяют внимание главной боевой единице - уроку»

Надежда Лебедева, директор школы иностранных языков UK, лингвист, преподаватель-исследователь Фото: Сергей ПЯТКОВ

Хочешь свободно общаться в путешествиях, работать за границей? Тогда пора начинать учить английский язык - самый популярный в мире. К слову, не все решаются овладеть новыми знаниями и лишь ограничиваются фразой Do you speak English? Yes, I do, и все потому что боятся чего-то нового. Как рассказала директор школы иностранных языков UK, лингвист, преподаватель-исследователь Надежда Лебедева, для обучения выбран стандартный подход. Но больше всего уделяется внимание тому, как должен быть выстроен урок.

- Урок у нас в школе UK длится 60 минут, и он протекает моментально. Каждый момент занятия расписан, у нас есть планы на 10 лет. Когда я начинала свою деятельность, я выбирала разные методики, но сейчас мы остановились на оксфордских учебниках. Они разработаны методическим комплексом, именно в той стране, где английский язык родной. Все материалы подкреплены аудио- и видеоматериалами. Это детям интересно. Иностранный язык - это устная и письменная речь, лексика, чтение, аудирование. За час все эти пять аспектов нужно успеть разобрать.

Надежда Анатольевна также рассказала, что все взрослые хотели бы изучать языки, но из-за нехватки времени на самообразование ничего не остается. Поэтому в основном приходят обучаться дети.

- У детей больше времени и возможности. Начиная с трех-пяти лет, можно привести ребенка к хорошему результату. По опыту, я больше 15 лет преподаю, взрослых не хватает и на год. При этом выучить английский можно и самостоятельно. Интернет полон видео. Если нет возможности, бывают материальные сложности, и дети уходят с курсов, мы стараемся найти способ, чтобы ребенок не бросал учебу.

В школе UK набор детей начинается с сентября. Курс рассчитан на 9,5 месяца. В июне проходят экзамены. Образование настроено на постоянное повторение.

- Как только дети прошли Unit, мы тренируем слова: в играх, картинках, через видеоматериал. Заканчивается раздел, дети пишут тест. В январе у нас зачетная система. Затем приступаем к новому разделу, но параллельно повторяем предыдущие. Желательно приходить в начале года, чтобы ничего не упустить. Если ребенку не нравится изучение языка, мы пытаемся мотивировать его. Дети не должны понимать, что они учатся, а просто выполнять какие-то действия и быть увлеченными процессом.