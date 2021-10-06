Юрий Бойченко: «Хабаровский край получил новую вакцину от гриппа»

Юрий Бойченко, министр здравоохранения Хабаровского края Фото: Сергей ПЯТКОВ

Осень – пора разгула различных заболеваний. В отношении своего здоровья необходимо работать на опережение, чтобы уберечь себя и своих близких людей. О профилактиках заболеваний, усилении иммунитета перед холодным сезоном и что делать, если уже заболел, рассказал министр здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко.

- Хабаровск активно готовится к дождливой осени. Мы уже получили порядка 400 тыс. доз новой вакцины от гриппа отечественной разработки. Необходимая от всех жителей края доля привившихся до конца отчетного периода должна составлять 790 тыс. человек, включая маленьких детей и людей старшей возрастной группы. На сегодняшний день мы успешно привили от гриппа 31 тыс. человек, - рассказал гость эфира.

Министр здравоохранения также отметил, что прививки от гриппа не вызывают дополнительной нагрузки на организм, поэтому вакцинироваться от сезонной болезни нужно в обязательном порядке и взрослым, и детям.