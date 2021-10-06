Путин по видеосвязи пообщался с учителем истории из Хабаровска. Фото: стоп-кадр "Россия 24"
Президент России Владимир Путин накануне по видеосвязи пообщался с финалистами конкурса «Учитель года России - 2021». В пятерке профессионалов был учитель истории хабаровской школы №38 Дмитрий Морозов. В диалоге с ним глава государства отметил ценность изучения этого школьного предмета.
- Мы будем лучше понимать сегодняшний день и что должны делать, чтобы обеспечить день завтрашний. Вот это умение анализировать, понимать, что происходило, какие задачи стояли перед страной, кем и какими способами решались и каких результатов мы добивались? Это дает нам возможность взглянуть, а что же делать сегодня, чтобы завтра обеспечить. Вот, в чем суть и ценность исторического знания, - сказал президент.
На счету Дмитрия Морозова немало профессиональных наград. Он не раз подтверждал свое мастерство на городских и региональных конкурсах.
Его конкурентами в этот раз стали Артем Барат из Москвы, Мария Голованова из Казани, Екатерина Костылева из Тюмени и Анастасия Шрамко из Ставрополя.
Победитель будет объявлен 10 октября. Главный приз конкурса - Большой хрустальный пеликан и должность советника министра просвещения на общественных началах.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru
Наши соцсети:
- Instagram;
- ВКонтакте;