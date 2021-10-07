«СОГАЗ-Мед»: шесть вопросов о вакцинации от COVID-19

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С начала 2021 года в России началась вакцинация от коронавирусной инфекции. Ответы на самые частые и волнующие вопросы граждан по данной тематике даны в этой статье.
Кому прививку рекомендуется делать в первую очередь?
В приоритетном порядке вакцинации подлежат:
- лица старше 60 лет;
- работники социальной сферы и лица, работающие с большим количеством людей;
- люди с хроническими заболеваниями.
Как проходит вакцинация?
Перед проведением вакцинации работниками медицинской организации разъясняются пациенту возможные поствакцинальные реакции и осложнения, а также последствия отказа от проведения вакцинации. Ему выдается для заполнения анкета пациента и оформляется информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство, а также - памятка с информационным материалом.
Перед вакцинацией врач осматривает пациента, измеряет температуру, показатели насыщения крови кислородом (сатурации), частоту сердечных сокращений, артериального давления, проводит диагностику дыхательной и сердечно-сосудистой систем. По итогу он заполняет форму осмотра перед вакцинацией от COVID-19. Врач обязан предупредить пациента о возможных поствакцинальных осложнениях и выдать информационный материал
Результаты осмотра, а также разрешение на введение вакцины или отвод от вакцинации ввиду наличия противопоказаний для проведения вакцинации должны быть зафиксированы врачом в медицинской документации.
Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся раздельно. Вакцинацию проводят внутримышечно в верхнюю часть плеча.
1 этап. Введение первого компонента вакцины:
- осмотр терапевтом перед прививкой;
- вакцинация;
- наблюдение после процедуры в течение 30 минут.
На второй этап вакцинации вас запишут автоматически.
2 этап. Введение второго компонента вакцины на 21 день (без учета вакцинации).
Процедура проходит аналогично первому этапу.
Какие существуют рекомендации после вакцинации?
В течение трех дней после вакцинации рекомендуется не мочить место инъекции, не посещать баню, сауну, не принимать алкоголь, избегать чрезмерных физических нагрузок. При возникновении побочных эффектов после вакцинации рекомендуется обратиться к врачу.
Нужна ли самоизоляция после прививки и нужно ли носить маску?
Самоизоляция не нужна, можно вести обычный образ жизни. После прививки необходимо выполнять общие санитарно-эпидемиологические требования, то есть соблюдать социальную дистанцию и использовать маску в общественных местах.
Кому нельзя делать прививку от коронавируса?
Противопоказанием к вакцинации являются:
Для вакцин «Гам-КОВИД-Вак», «Гам-КОВИД-Вак-Лио»:
- гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты;
- тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
- период грудного вскармливания;
- острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний - вакцинацию проводят через две-четыре недели после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ - вакцинацию проводят после нормализации температуры;
- возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности).
Для «Гам-КОВИД-Вак-Лио» дополнительно: возраст старше 60 лет, беременность.
Для вакцины «ЭпиВакКорона»:
- гиперчувствительность к компонентам препарата (к гидроокиси алюминия и другим);
- тяжелые формы аллергических заболеваний;
- реакция или поствакцинальное осложнение на предыдущее введение вакцины «ЭпиВакКорона»;
- острые инфекционные и неинфекционные заболевания, хронические заболевания в стадии обострения - прививки проводят не ранее, чем через месяц после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры;
- иммунодефицит (первичный);
- злокачественные заболевания крови и новообразования;
- беременность и период грудного вскармливания;
- возраст до 18 лет.
Для вакцины «Ковивак»:
- серьезная поствакцинальная реакция в анамнезе;
- тяжелое поствакцинальное осложнение на любую прививку в анамнезе;
- отягощенный аллергологический анамнез, то есть тяжелые аллергические реакции. Это могут быть: анафилактический шок, отек Квинке, полиморфная экссудативная экзема, гиперчувствительность или аллергические реакции на введение каких-либо вакцин в анамнезе, известные аллергические реакции на компоненты вакцины и другие;
- беременность и период грудного вскармливания;
- возраст до 18 лет.
Кроме того, вакцина «КовиВак» на сегодня еще не получила официальное разрешение на применение у лиц старше 60 лет.
Для вакцины «Спутник Лайт»:
- гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты;
- тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
- острые инфекционные и неинфекционные заболевания;
- обострение хронических заболеваний - вакцинацию проводят через две-четыре недели после выздоровления или ремиссии. После ОРВИ и острых инфекционных заболеваний ЖКТ вакцинация проводится после нормализации температуры;
- беременность и период грудного вскармливания;
- возраст до 18 лет.
Как записаться на прививку?
Застрахованные по ОМС граждане могут воспользоваться специальным сервисом на портале Госуслуг, выбрав услугу «Запись на прием к врачу». Также в зависимости от особенностей организации вакцинации в субъектах РФ может осуществляться запись на прививку по телефонам медицинских организаций, при посещении медицинских организаций или через сайты медицинских организаций*.
Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед» и у вас возникли вопросы, связанные с получением медицинской помощи в системе ОМС или качеством оказания медицинских услуг, обращайтесь в «СОГАЗ-Мед» по круглосуточному телефону контакт-центра 8 800-100-07-02 (звонок по России бесплатный) или задавайте вопросы на официальном сайте www.sogaz-med.ru.