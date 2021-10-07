«СОГАЗ-Мед»: шесть вопросов о вакцинации от COVID-19

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С начала 2021 года в России началась вакцинация от коронавирусной инфекции. Ответы на самые частые и волнующие вопросы граждан по данной тематике даны в этой статье.

Кому прививку рекомендуется делать в первую очередь?

В приоритетном порядке вакцинации подлежат:

- лица старше 60 лет;

- работники социальной сферы и лица, работающие с большим количеством людей;

- люди с хроническими заболеваниями.

Как проходит вакцинация?

Перед проведением вакцинации работниками медицинской организации разъясняются пациенту возможные поствакцинальные реакции и осложнения, а также последствия отказа от проведения вакцинации. Ему выдается для заполнения анкета пациента и оформляется информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство, а также - памятка с информационным материалом.

Перед вакцинацией врач осматривает пациента, измеряет температуру, показатели насыщения крови кислородом (сатурации), частоту сердечных сокращений, артериального давления, проводит диагностику дыхательной и сердечно-сосудистой систем. По итогу он заполняет форму осмотра перед вакцинацией от COVID-19. Врач обязан предупредить пациента о возможных поствакцинальных осложнениях и выдать информационный материал

Результаты осмотра, а также разрешение на введение вакцины или отвод от вакцинации ввиду наличия противопоказаний для проведения вакцинации должны быть зафиксированы врачом в медицинской документации.

Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся раздельно. Вакцинацию проводят внутримышечно в верхнюю часть плеча.

1 этап. Введение первого компонента вакцины:

- осмотр терапевтом перед прививкой;

- вакцинация;

- наблюдение после процедуры в течение 30 минут.

На второй этап вакцинации вас запишут автоматически.

2 этап. Введение второго компонента вакцины на 21 день (без учета вакцинации).

Процедура проходит аналогично первому этапу.

Какие существуют рекомендации после вакцинации?

В течение трех дней после вакцинации рекомендуется не мочить место инъекции, не посещать баню, сауну, не принимать алкоголь, избегать чрезмерных физических нагрузок. При возникновении побочных эффектов после вакцинации рекомендуется обратиться к врачу.

Нужна ли самоизоляция после прививки и нужно ли носить маску?

Самоизоляция не нужна, можно вести обычный образ жизни. После прививки необходимо выполнять общие санитарно-эпидемиологические требования, то есть соблюдать социальную дистанцию и использовать маску в общественных местах.

Кому нельзя делать прививку от коронавируса?

Противопоказанием к вакцинации являются:

Для вакцин «Гам-КОВИД-Вак», «Гам-КОВИД-Вак-Лио»:

- гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты;

- тяжелые аллергические реакции в анамнезе;

- период грудного вскармливания;

- острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний - вакцинацию проводят через две-четыре недели после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ - вакцинацию проводят после нормализации температуры;

- возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности).

Для «Гам-КОВИД-Вак-Лио» дополнительно: возраст старше 60 лет, беременность.

Для вакцины «ЭпиВакКорона»:

- гиперчувствительность к компонентам препарата (к гидроокиси алюминия и другим);

- тяжелые формы аллергических заболеваний;

- реакция или поствакцинальное осложнение на предыдущее введение вакцины «ЭпиВакКорона»;

- острые инфекционные и неинфекционные заболевания, хронические заболевания в стадии обострения - прививки проводят не ранее, чем через месяц после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры;

- иммунодефицит (первичный);

- злокачественные заболевания крови и новообразования;

- беременность и период грудного вскармливания;

- возраст до 18 лет.

Для вакцины «Ковивак»:

- серьезная поствакцинальная реакция в анамнезе;

- тяжелое поствакцинальное осложнение на любую прививку в анамнезе;

- отягощенный аллергологический анамнез, то есть тяжелые аллергические реакции. Это могут быть: анафилактический шок, отек Квинке, полиморфная экссудативная экзема, гиперчувствительность или аллергические реакции на введение каких-либо вакцин в анамнезе, известные аллергические реакции на компоненты вакцины и другие;

- беременность и период грудного вскармливания;

- возраст до 18 лет.

Кроме того, вакцина «КовиВак» на сегодня еще не получила официальное разрешение на применение у лиц старше 60 лет.

Для вакцины «Спутник Лайт»:

- гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты;

- тяжелые аллергические реакции в анамнезе;

- острые инфекционные и неинфекционные заболевания;

- обострение хронических заболеваний - вакцинацию проводят через две-четыре недели после выздоровления или ремиссии. После ОРВИ и острых инфекционных заболеваний ЖКТ вакцинация проводится после нормализации температуры;

- беременность и период грудного вскармливания;

- возраст до 18 лет.

Как записаться на прививку?

Застрахованные по ОМС граждане могут воспользоваться специальным сервисом на портале Госуслуг, выбрав услугу «Запись на прием к врачу». Также в зависимости от особенностей организации вакцинации в субъектах РФ может осуществляться запись на прививку по телефонам медицинских организаций, при посещении медицинских организаций или через сайты медицинских организаций*.

Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед» и у вас возникли вопросы, связанные с получением медицинской помощи в системе ОМС или качеством оказания медицинских услуг, обращайтесь в «СОГАЗ-Мед» по круглосуточному телефону контакт-центра 8 800-100-07-02 (звонок по России бесплатный) или задавайте вопросы на официальном сайте www.sogaz-med.ru.