Сотрудница полиции Хабаровска погибла на рабочем месте Фото: Алексей БУЛАТОВ

В здании отдела полиции №6 в Хабаровске днем, 6 октября, прозвучал выстрел. На звуки сбежались полицейские и обнаружили бездыханное тело сотрудницы отдела. 38-летняя женщина скончалась на месте, до приезда скорой медицинской помощи.

По информации источника «КП» - Хабаровск» в правоохранительных органах, женщина находилась на рабочем месте. Ничего не предвещало беды, как вдруг раздался звук выстрела. Сбежавшиеся на шум коллеги обнаружили полицейскую мертвой.

- У погибшей обнаружено огнестрельное ранение в области сердца, - рассказал источник в правоохранительных органах.

Некоторые СМИ уже предположили, что женщина застрелилась. Якобы у сотрудницы полиции были проблемы личного характера, с которыми она не могла справиться самостоятельно. Она даже обратилась к специалисту. Однако пока сложно определить обстоятельства произошедшего. Есть и вторая версия.

- Вероятно, будет организована проверка, в том числе по поводу неправильного обращения с оружием, - дополнил источник.

УМВД России по Хабаровскому краю разбирается в обстоятельствах.

- Такой факт мы подтверждаем. По данному происшествию проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, - прокомментировал Кирилл Блинов, старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по городу Хабаровску.

Будет проведена внутренняя проверка, опросят сотрудников полиции.