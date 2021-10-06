«Коммунальное благополучие может стать обыденностью»: эксперт – о старте отопительного сезона в Хабаровске

Дома жителей края начнут подключать к теплу уже 7 октября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дома жителей Хабаровского края начнут подключать к теплу уже 7 октября. На данный момент теплоснабжение пришло на объекты социально-культурной сферы, а также в детские и лечебные учреждения. Следом на очереди жилые здания, учебные заведения, помещения зрелищных предприятий и прочие административные здания. Следом пойдут промышленные предприятия, склады и гаражи.

Тепло уже получили социальные объекты в Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском, Верхнебуреинском, Охотском, Николаевском, Ульчском, Солнечном, Амурском, Комсомольском, Ванинском, Вяземском и Бикинском, а также районах им. Лазо и им. Полины Осипенко, в Комсомольске-на-Амуре. До конца недели придет тепло в жилые дома в Нанайском, Советско-Гаванском, Хабаровском районах и в Вяземском.

Упорядоченность этого процесса и отсутствие локальных срывов говорит о том, что запуск теплоцентралей выполняется своевременно и по графику. За этим наблюдает непосредственно губернатор – он держит процесс на личном контроле. Михаил Дегтярев начал придерживаться этой тактики сразу по прибытию в край в прошлом году. Он первым делом досрочно завершил «северный завоз», и зима в наиболее холодных районах края прошла непривычно спокойно.

В этом году сценарий повторяется.

- Мы удивляемся тому, что тепло в дома приходит вовремя уже второй год. Жители края, особенно его северных районов, к сожалению, привыкли: хочешь - не хочешь, а какая-нибудь проблема с теплоснабжением возникнет. Теплоцентраль прорвет, северный завоз опоздает, топлива не хватит, котельная сгорит. Но прошлый год показал – при грамотном планировании и ответственном исполнении коммунальное благополучие может стать обыденностью, естественным состоянием, - считает Мария Ермилова, член общественного совета при министерстве ЖКХ. - Сейчас появился человек, который берет ответственность на себя, и подает этим пример другим начальникам, рангом пониже. Рыба с головы и выздоравливает тоже.

Мария Ермилова отметила, что сейчас для ряда районов Хабаровского края тарифы на оплату тепла снизили на 10 процентов.

- Может быть, в рамках регионального бюджета это и небольшие деньги, но для людей, у которых зарплаты не растут годами, даже эти 300-400 рублей – экономия ощутимая. К тому же Дегтярев говорил о снижении на десятую часть каждый год до приемлемых значений. Вот это действительно дорогого стоит, - подчеркнула член общественного совета.

При подготовке к отопительному периоду только в Хабаровске капитально отремонтировали 9,6 км муниципальных тепловых сетей, 49,8 км электрических сетей, 9,4 км водопроводных и канализационных сетей, а также подготовили восемь муниципальных котельных. Включение систем отопления осуществляется по заранее сформированному графику. Суммарное время, необходимое для начала подачи теплоты всем подготовленным потребителям, не должно превышать пяти суток.