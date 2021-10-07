Александр Прохорец: «На улице Тихоокеанской решат проблему остановок сносом дорожного полотна»

Александр Прохорец, заместитель мэра города Хабаровска по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами Фото: Сергей ПЯТКОВ

Больше 50 процентов всех жалоб, которые поступают в управление дорог и благоустройства Хабаровска от жителей, связаны с состоянием остановок и общественного транспорта. Чаще всего люди обращаются из Индустриального района. Однако есть территории, где просто невозможно установить павильоны. Пример тому остановка в районе Тихоокеанского государственного университета по направлению в город. Там небольшое расстояние до трамвайных путей. Как рассказал в прямом эфире радио «Комсомольская правда» заместитель мэра города по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами Александр Прохорец, в данном конкретном случае планируется ремонт улицы Тихоокеанская. В рамках работ будут сносить ось дорожного полотна в сторону ТОГУ, Совхоза, чтобы расширить полосу и минимально соблюсти требования, которые выдвигаются к остановочным павильонам.

- Из более 660 остановок в Хабаровске 180 не имеют никаких павильонов. Это просто место, где останавливается автобус. Чтобы привести ситуацию в порядок, потребуется очень большая сумма. Все это исчисляется сотнями миллионов рублей. Естественно, бюджет города это не потянет разово. Разбили программу до 2026 года. В текущем году мэрия выделила первый транш - 11 миллионов рублей. Мы на них сделали 12 павильонов. Например, на перекрестке Воронежской - Победы делают остановки с нуля. Там нужен весь первоначальный цикл, в том числе устройство водоотведения, укладка водопропускных труб, чтобы оборудовать остановочный карман. Необходимо также сделать барьерное ограждение, пешеходные переходы. Все эти мелочи выливаются в серьезные суммы. Также 17 остановок будут сделаны в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На условиях софинансирования правительство края выделяет нам деньги, - рассказал гость эфира.