Руслан Соколов: «Топ проблем в Хабаровском крае возглавляет ЖКХ»

Руслан Соколов, руководитель «Центра управления регионом» Хабаровского края Фото: Сергей ПЯТКОВ

«Центр управления регионом» в Хабаровске открылся 23 ноября 2020 года. Если в начале своей деятельности в организацию поступало несколько сотен сообщений от граждан, то сейчас в месяц заходит более четырех тысяч, на которые специалисты оперативно реагируют и контролируют решение вопросов. Как сообщил руководитель «Центра управления регионом» Хабаровского края Руслан Соколов, коммуникация через социальные сети - это быстрый способ донесения информации до органов исполнительной власти края.

- Система «Инцидент-менеджмент» ищет сообщения по ключевым словам. Например, «проблема», «у меня вопрос», «а как обстоит дело». Но мы, к сожалению, не можем на некоторые вопросы ответить в силу того, что они очень частные и глубокого содержания. Вот как раз 59 ФЗ дает возможность людям расписать свой вопрос индивидуально таким образом, чтобы на него обратили внимание. Наши специалисты начали использовать такой инструмент «Проведение интернет-социологии». Например, мы видим много сообщений по теме ЖКХ. Проводим опрос, делаем выборку 600 человек по краю, этого достаточно, чтобы сделать выводы правильные. Разбивка идет по возрастному признаку, территориальному и т.д. Результаты показывают детали - чего конкретно не хватает людям в том или ином населенном пункте. У нас также в топе темы транспорта, здравоохранения, образования. Летом, например, нам удалось решить проблему зачисления детей в первые классы. Администрация города выделила дополнительные места в образовательных учреждениях, - рассказал гость эфира.