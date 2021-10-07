Неизвестные расстреляли беременных коров на пастбище в ЕАО

Коровы паслись на третьем километре осушительной системы «Надеждинская». Фото: Instagram @dobryie_ruki_birobidzhan Фото: Социальные сети

В селе Надеждинское у местных жителей пропали коровы, которые вышли на пастбище. Несколько дней прошло перед тем как владельцы буренок сделали первую страшную находку. Фермеры наткнулись на труп коровы с ружейным патроном в теле.

Коровы паслись на третьем километре осушительной системы «Надеждинская». В стаде были как телята, так и буренки на сносях, поэтому, когда скот не вернулся, фермеры выдвинулись на их поиски. Тело первой коровы владельцы нашли через три дня после пропажи, затем обнаружили еще три трупа.

Две коровы были тяжело ранены и три дня мучились от жуткой боли. Транспортировать буренок по домам у хозяев не было возможности, поэтому им пришлось дорезать фактически членов семьи своими руками, чтобы прекратить их страдания. Позже из тел коров достали патроны «жакан», которые используются в дробовиках.

Из тел коров достали патроны «жакан», которые используются в дробовиках. Фото: Instagram @dobryie_ruki_birobidzhan Фото: Социальные сети

Местные фермеры предполагают, что буренки поплатились за прогулку у соевых полей. Причем подобная ситуация происходит не первый раз. Так, по словам фермеров, в 2020 году неизвестные расстреляли коров дробью. Из-за этого животные утратили свои свойства давать молоко и производить потомство.

- То есть соя важнее жизни, получается? Осенью все коровы глубоко стельные. То есть, убив одну корову, они убили две жизни! - пишут фермеры в обращении, опубликованном в Instagram зоозащитников.

Местные фермеры предполагают, что буренки поплатились за прогулку у соевых полей. Фото: Instagram @dobryie_ruki_birobidzhan Фото: Социальные сети

Комментаторы в социальной сети высказывают две точки зрения на этот счет. Одни считают, что виноваты владельцы коров, которые не присматривали за своими животными. Вторые говорят, что столь жесткие методы охраны полей неприемлемы. В ситуации разберется полиция, которая возбудила уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба».

- Прокуратура направила запрос в полицию, чтобы они выяснили обстоятельства произошедшего. Мы держим на контроле ход расследования, - сообщила «КП» официальный представитель прокуратуры ЕАО.

Стоимость буренки может доходить до 100 тысяч рублей. Максимальное наказание по статье - до двух лет колонии.