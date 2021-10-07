Дорого ли лечиться от простуды в Хабаровске: цена здоровья

Осень - время идти закупаться в аптеку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Осень - это не только пора красок увядающей природы, но и время простуды. А болеть нынче накладно. Или все же терпимо? Для выяснения этого вопроса хабаровская «Комсомолка» провела небольшой обзор самых популярных категорий препаратов от гриппа и простуды. Если вы чувствуете, что зашмыгали носом, или заболело горло, то есть повод обратиться к врачу, а потом и сходить закупиться в аптеку.

Эта статья ни в коем случае не является рекомендацией к тому, какие лекарства брать, а лишь только информирует о ценах на популярные категории препаратов.

Антибиотики в Хабаровске можно приобрести от 307 до 2000 рублей.

Жаропонижающие лекарства продаются по цене от 19 до 950 рублей, в зависимости от количества таблеток в пачке.

Самый дешевый противовирусный препарат в краевой столице стоит 69 рублей, а самый дорогой стоит 5320 рублей.

Таблетки от кашля в хабаровских аптеках стоят от 54 до 100 рублей за упаковку 20 штук.

Также врачи советуют принимать вместе с антибиотиком лекарства для восстановления микрофлоры кишечника. Такие препараты в Хабаровске можно приобрети от 313 до 1270 рублей за упаковку.

Витамин С стоит от шести рублей за пачку в 10 таблеток «аскорбинок» до 1600 рублей в различных поливитаминных комплексах.

Средний набор, состоящий из всех видов этих препаратов, обойдется примерно в 4400 рублей. Это не значит, что нужно будет скупать все категории, все завит от рецепта врача. Но тысячи две вам, скорее всего, придется отнести в аптеку.

- Самое главное, не стоит заниматься самолечением. Это может привести к плачевным результатам. Часто те, кто пытается закупаться в аптеках самостоятельно, потом попадают в больницу с осложнениями. Ведь у каждого препарата своя дозировка, побочные действия и главное - противопоказания. Это всегда нужно учитывать. А подобрать необходимое лекарство индивидуально может только квалифицированный специалист, - рассказали «КП» - Хабаровск» в пресс-службе министерства здравоохранения Хабаровского края.