Золотая осень в Хабаровском крае: подборка ярких фото

Вид на Утес. Фото jinnkisss
Осень - это не только время увядания природы и переход к суровой зиме, но и пора ярких красок и переливов оттенков желтого, красного, коричневого.
Набережная Хабаровска. Фото jinnkisss
Многие жители Хабаровского края захотели запечатлеть эту красоту на своих фотографиях. «Комсомолка» публикует самые яркие работы, сделанные в разных местах нашего края.
Хабаровский край. Комсомольская трасса. Фото lavadeco.art
Это не только Хабаровск, но и Хехцир, Ильинка и район Комсомольской трассы.
Колесо обозрения в центральной набережной Хабаровска. Фото kseniadyniak
Эти фотографии показывают, насколько красив и разнообразен Хабаровский край, какие разные здесь места.
Змеинка Хехцир. Автор jinnkisss
Змеинка Хехцир. Автор jinnkisss
Наслаждаемся этой красотой золотой осени с кружкой теплого чая, укутавшись в плед.
Ильинка Хабаровский край. Фото erm_khv
Возможно, эти фотографии воодушевят вас самих взять в руки фотоаппарат или телефон и отправиться делать снимки осенней природы.
Пригород Хабаровска. Фото u.bukanovich
Змеинка Хехцир. Автор jinnkisss
Озерцо в Хабаровском крае. Фото lavadaco.art