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Общество8 октября 2021 8:32

Золотая осень в Хабаровском крае: подборка ярких фото

Жители запечатлели разные уголки региона на своих снимках
Илья ФЕДУЛОВ
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Вид на Утес. Фото jinnkisss

Вид на Утес. Фото jinnkisss

Осень - это не только время увядания природы и переход к суровой зиме, но и пора ярких красок и переливов оттенков желтого, красного, коричневого.

Набережная Хабаровска. Фото jinnkisss

Набережная Хабаровска. Фото jinnkisss

Многие жители Хабаровского края захотели запечатлеть эту красоту на своих фотографиях. «Комсомолка» публикует самые яркие работы, сделанные в разных местах нашего края.

Хабаровский край. Комсомольская трасса. Фото lavadeco.art

Хабаровский край. Комсомольская трасса. Фото lavadeco.art

Это не только Хабаровск, но и Хехцир, Ильинка и район Комсомольской трассы.

Колесо обозрения в центральной набережной Хабаровска. Фото kseniadyniak

Колесо обозрения в центральной набережной Хабаровска. Фото kseniadyniak

Эти фотографии показывают, насколько красив и разнообразен Хабаровский край, какие разные здесь места.

Змеинка Хехцир. Автор jinnkisss

Змеинка Хехцир. Автор jinnkisss

Змеинка Хехцир. Автор jinnkisss

Змеинка Хехцир. Автор jinnkisss

Наслаждаемся этой красотой золотой осени с кружкой теплого чая, укутавшись в плед.

Ильинка Хабаровский край. Фото erm_khv

Ильинка Хабаровский край. Фото erm_khv

Возможно, эти фотографии воодушевят вас самих взять в руки фотоаппарат или телефон и отправиться делать снимки осенней природы.

Пригород Хабаровска. Фото u.bukanovich

Пригород Хабаровска. Фото u.bukanovich

Змеинка Хехцир. Автор jinnkisss

Змеинка Хехцир. Автор jinnkisss

Озерцо в Хабаровском крае. Фото lavadaco.art

Озерцо в Хабаровском крае. Фото lavadaco.art

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