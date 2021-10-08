Золотая осень в Хабаровском крае: подборка ярких фото

Вид на Утес. Фото jinnkisss

Осень - это не только время увядания природы и переход к суровой зиме, но и пора ярких красок и переливов оттенков желтого, красного, коричневого.

Набережная Хабаровска. Фото jinnkisss

Многие жители Хабаровского края захотели запечатлеть эту красоту на своих фотографиях. «Комсомолка» публикует самые яркие работы, сделанные в разных местах нашего края.

Хабаровский край. Комсомольская трасса. Фото lavadeco.art

Это не только Хабаровск, но и Хехцир, Ильинка и район Комсомольской трассы.

Колесо обозрения в центральной набережной Хабаровска. Фото kseniadyniak

Эти фотографии показывают, насколько красив и разнообразен Хабаровский край, какие разные здесь места.

Змеинка Хехцир. Автор jinnkisss

Змеинка Хехцир. Автор jinnkisss

Наслаждаемся этой красотой золотой осени с кружкой теплого чая, укутавшись в плед.

Ильинка Хабаровский край. Фото erm_khv

Возможно, эти фотографии воодушевят вас самих взять в руки фотоаппарат или телефон и отправиться делать снимки осенней природы.

Пригород Хабаровска. Фото u.bukanovich

Змеинка Хехцир. Автор jinnkisss