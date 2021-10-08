Губернатор Хабаровского края привлек к региональным проектам крупнейший банк страны

Глава региона начал внедрять подобную практику в прошлом году - сразу по приезду в Хабаровск. Фото: правительство Хабаровского края

Одним из важных элементов выстраивания экономической политики региона у губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева является практика вовлечения в процессы крупных корпораций. Например, банков общероссийского масштаба. В связи с этим глава края провел рабочую встречу с председателем Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк» Андреем Черкашиным. Договаривались о долгосрочном партнерстве в сфере социально-экономического развития Хабаровского края.

- Перед дальневосточными регионами поставлены амбициозные задачи превышения среднероссийских показателей качества жизни и экономического развития. Главная наша цель - сделать край процветающим, комфортным для жизни, вывести его в лидеры в экономике. В крае взят курс на масштабную системную цифровую трансформацию отраслей и секторов экономики. Эту работу невозможно представить без банков, - отметил Михаил Дегтярев.

Подобная стратегия - встраивания корпораций в общую парадигму развития края (особенно в социальную сферу) начала внедряться Дегтяревым в прошлом году - сразу по приезде в Хабаровск. Продолжается она и сейчас. Например, благодаря выстроенным отношениям губернатора с «Ростехом» и регулярным встречам с его менеджментом, дочерняя компания «Ростеха» ПАО «ОАК» приняла на себя обязательства по социально-экономическому развитию Комсомольска-на-Амуре. Плотная коммуникация с компанией «Роснефть» позволит создать завод по производству СПГ в Де-Кастри и обеспечит местных жителей рабочими местами, а краевой бюджет - налогами. Личная коммуникация губернатора с «Кинросс Голд» позволит реализовать проект горно-обогатительного комплекса в районе имени Полины Осипенко и создаст 400 новых рабочих мест.

Со «Сбербанком» краевое правительство работает много и успешно. Из этой финансовой структуры идет поддержка предпринимателей региона, реализуются инвестиционные и социальные проекты. Совместно воплощаются в жизнь новые цифровые решения.

Во время встречи с Андреем Черкашиным Михаил Дегтярев обсудил важную тему реализации государственных жилищных программ, таких как «Дальневосточная ипотека» и «Ипотека с господдержкой-2020». Почти шесть тысяч семей Хабаровского края получили такие займы на общую сумму свыше 21 миллиарда рублей. Кредиты по программе индивидуального жилищного строительства были выданы 200 семьям, проживающим в регионе. И не только.

- В Хабаровском крае успешно реализован проект «AI в медицине» по направлениям анализа снимков инсульта головного мозга, легких на COVID-19, исследований по линии маммологии на базе крупнейших медучреждений. Кроме того, Сбербанк расширяет сотрудничество в сфере кредитования строительства объектов образования с применением инструментов государственно-частного партнерства. Речь идет о строительстве школ и нового образовательного кластера - межвузовского кампуса, - отметил Андрей Черкашин.

Крупнейший банк страны готов уже сейчас включиться в кредитование строительства социальных объектов с применением механизмов государственно-частного партнерства. Так, компания-инвестор за счет собственных или кредитных средств будет строить социальный объект, например, школу или детский сад, а когда он будет полностью сдан и укомплектован - бюджет региона выкупит его в рассрочку. Это сэкономит бюджетные деньги и повысит объемы строительства в регионе.