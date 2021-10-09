Иномарка на полной скорости влетела в дом в Хабаровске

Внедорожник на полной скорости влетел в жилой дом на улице Шевчука. Фото: @vash_komissar27

В Хабаровске минувшей ночью произошло серьезное ДТП. Внедорожник на полной скорости влетел в жилой дом на улице Шевчука.

По кадрам видео понятно, что водитель превысил скорость. Автомобиль занесло, он снес забор, электрический столб, врезался в бетонную стену двухэтажки и перевернулся.

Авто от удара превратилось в груду искореженного металла. Детали машины разлетелись на несколько метров в разные стороны.

По кадрам видео понятно, что водитель превысил скорость. Фото: @vash_komissar27

О состоянии водителя пока не сообщается.

Примечательно, что вскоре всего в 50 метрах от места аварии произошло другое ЧП — пожар в популярном кафе-маркете «Березка». Там загорелось кафе.

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