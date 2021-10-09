Историк, вошедший в пятерку лучших педагогов страны, учит детей с помощью видеоигр и Stand Up

3 октября имена пяти лучших педагогов со всей страны были объявлены со сцены Ростовского. музыкального театра. Фото: предоставлено героем публикации

Учитель истории из школы №38 Хабаровска Дмитрий Морозов вошел в пятерку лучших педагогов конкурса «Учитель года России - 2021». Право представлять регион он получил, опередив своих коллег из Хабаровского края.

В беседе с «Комсомолкой» Дмитрий Морозов поделился мнением о том, как за последние десятилетия трансформировалось образование, объяснил, почему видеоигры помогают изучать историю, а также рассказал, зачем школьникам Stand Up и к чему привела «удаленка» в период пандемии.

Поборол свои страхи, став учителем

Конкурентами Дмитрия Морозова в финале стали учителя из Москвы, Тюмени, Казани и Ставрополя. Взять «золото» в престижном конкурсе Дмитрию не удалось. Победу одержала педагог из Тюмени Екатерина Костылева. Но Дмитрий не расстроился из-за того, что не смог выиграть главный приз — Большого хрустального пеликана и должность советника министра просвещения на общественных началах. Педагог уверен: попасть в пятерку лучших, уже большое достижение.

— В юности я представлял учителей как мучеников, которые выполняют свою работу во имя высшей цели. Лично мне эта профессия дала возможность реализовать свой творческий потенциал. Кроме того, я поборол собственные страхи. Например, будучи школьником, я был настолько робким, что стеснялся отвечать на уроках даже тогда, когда точно знал правильный ответ. А теперь я выступаю каждый день перед аудиторией, — признается Дмитрий.

Со своими учениками педагог не только создает проекты в необычном формате, но и адаптирует для изучения истории видеоигры. Фото: предоставлено героем публикации

От «настолок» до создания видеоигр

Творческого подхода педагогу не занимать. Со своими учениками он не только создает проекты в необычном формате, но и адаптирует для изучения истории видеоигры.

— Начиналось все с «настолок». Это очень удобно. Тем более, что можно рассуждать об истории, передвигая фигурки по игровому полю. Но видеоигры — это более интересный формат для ребят, они проводят за ними немало времени. И речь сейчас идет не только об исторических игрушках. Подходят и шутеры. В них мы находим исторические фальсификации, обсуждаем их. Иногда создаем видеоигры своими руками. Совсем простенькие, но это интересно и увлекательно, — рассказал педагог.

Полная свобода в самореализации

Дмитрий отмечает: своим ученикам он дает свободу самореализации. Когда ребенок выбирает тему нового проекта, ее могут не поддерживать ни учителя, ни даже родители. Педагог же позволяет детям раскрыть свой потенциал.

— Одна из моих учениц поднимала тему домашнего насилия, которая для нее очень важна, к сожалению. Ее никто не поддерживал, но она реализовала этот проект в виде арт-объектов и последующей выставки в прошлом году. Отношение поменялось сразу. Такого рода инициативы позволяют детям наблюдать за тем, как меняется история, как трансформируется жизнь конкретных личностей, — говорит Дмитрий.

Еще одной «фишкой» в работе лучшего педагога Хабаровского края стали Stand Up-лектории. Учитель сумел адаптировать популярный жанр под учебный процесс.

Дмитрий отмечает: своим ученикам он дает свободу самореализации. Фото: предоставлено героем публикации

Учеба в форме Stand Up

— У нас в городе нет мест, где можно открыто и эмоционально пообщаться с публикой. Обычно все сводится к простым конференциям. А этот формат расширяет возможности. Stand Up — это не только про юмор. Выступление может быть серьезным, и оно носит характер живого общения. А это важно, — уверен Дмитрий Морозов.

Помимо всего этого, педагог записывает с учениками подкасты, которые сейчас набирают повсеместную популярность. Такой подход к работе называется эдьютейментом. Это синтез образования и развлечений. Главное, по словам Дмитрия, не заиграться и соблюсти баланс.

— Я активно применяю цифровизацию в своей работе. И для этого, на мой взгляд, не обязательно оборудовать классы десятками ноутбуков и планшетов. Нужно просто помочь ребятам повысить свой уровень цифровой грамотности, научиться использовать современные технологии в образовательных целях. Смартфон может быть полезным. Я считаю ханжеством стремление учебных учреждений исключить гаджеты. Это было актуально лет десять назад, когда мы не понимали, что с ними делать. Но теперь всем нужно совершить этот сложный шаг и научиться подстраиваться под существующие реалии, — говорит педагог.

Из-за пандемии коронавируса школьникам одно время пришлось сидеть дома и учиться дистанционно. Дмитрий Морозов поделился мнением, как подобная форма учебы сказывается на качестве образования.

— Выяснилось, что многие дети не умеют пользоваться элементарными программами. Было много разговоров о том, что дистант негативно сказался на качестве образования. Но это не так. Да, пострадала культура личного общения, нравственной работы. Но точно не знания. И все же, я придерживаюсь мнения, что школа, постоянно работающая в дистанте, невозможна, — считает Дмитрий.

Еще одной «фишкой» в работе лучшего педагога Хабаровского края стали Stand Up-лектории. Фото: предоставлено героем публикации

Пообщался с президентом по видеосвязи

5 октября учителю истории выдалась возможность пообщаться с президентом страны Владимиром Путиным. Общение происходило по видеосвязи. Дмитрий использовал этот шанс, чтобы лично обратиться к главе государства и донести мысль о том, что некоторые исторические события необходимо занести во все учебники российской истории.

— Взять хотя бы знаменитый Хабаровский процесс 1949 года, когда проходил суд над японскими военными преступниками. Это достойная тема для детального изучения, — считает педагог.

Президент инициативу хабаровского педагога поддержал.

— Мы будем лучше понимать сегодняшний день и что должны делать, чтобы обеспечить день завтрашний. Вот это умение анализировать, понимать, что происходило, какие задачи стояли перед страной, кем и какими способами решались и каких результатов мы добивались? Это дает нам возможность взглянуть, а что же делать сегодня, чтобы завтра обеспечить. Вот, в чем суть и ценность исторического знания, — отметил Владимир Путин.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.