В Хабаровском крае жестоко избили солдата: пинали и вымогали деньги Фото: Социальные сети

Жесткие кадры из воинской части в Хабаровском крае разлетелись по соцсетям. На одном из видео несколько военнослужащих избивают сослуживца. На втором - парень в форме употребляет наркотики в части. В произошедшем разбирается военная прокуратура.

В первом ролике солдат стоит между кроватями и держится за голову. Очевидно, после удара по ней. Перед ним выстроились несколько сослуживцев (как утверждают комментаторы в соцсетях, дагестанцы) и «прессуют» его. Они требуют отдать им телефон и деньги. Сначала тридцать тысяч, но потом решают, что будет достаточно и двадцати. А чтобы жертва вымогательства быстрее решила вопрос с финансами, начинают избивать молодого человека.

Военнослужащих, которые напали на сослуживца, зовут Исмаил, Шамиль и Залибек, а их жертву - Ислам (имена звучат на видео).

Парня избили для того, чтобы он быстрее нашел двадцать тысяч рублей и отдал их вымогателям Фото: Социальные сети

На втором ролике военнослужащий употребляет наркотики. Парень смеется в камеру под бодрые комментарии оператора.

Около суток после того, как записи попали в Сеть, потребовалось спецслужбам на то, чтобы выяснить, где такое творится. Вскоре Военная прокуратура России сообщила: начата проверка.

— По поручению заместителя Генерального прокурора Российской Федерации - Главного военного прокурора Валерия Петрова военная прокуратура Восточного военного округа проводит проверку в связи с фактом избиения военнослужащего в одной из воинских частей Хабаровского края. Предстоит выяснить все обстоятельства происшествия, а также условия, ему способствовавшие. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению норм законодательства о воинской обязанности и военной службе, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

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