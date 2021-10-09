Тигрица смогла преодолеть один километр вплавь на пути в Хабаровский край Фото: Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"

Максимально опасная и потрясающе выносливая — так можно описать тигрицу Амбу, которая добралась из Приморья до Хабаровского края вплавь через Амур. Эта краснокнижная кошка была отловлена в Хасанском районе из-за того, что охотилась на собак: достоверно подтверждены 24 случая нападений на них. Хищницу отправили на курс реабилитации и недавно выпустили назад в дикую природу подальше от людей. После этого Амба и начала свое путешествие по Дальнему Востоку.

Сначала хищница перебралась на северный берег Бурейского водохранилища, где сформировала охотничий кластер. Она долго бродила вдоль берега реки и выбирала место, где она преодолеет ее. В итоге кошка рискнула и переплыла амур. Судя по данным с ее GPS-ошейника, она проплыла более километра.

Это больше чем, например, тигрица Лазовка, которая преодолевала с тигренком через реку Амур (примерно 600 метров). И пока это абсолютный рекорд. После этого тигрица прошла через заказник «Мальмальта» и пересекла горный хребет Турана.

Тигрица прошла курс реабилитации после серии нападений на животных Фото: Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"

— Амба выбрала более правильный путь, чем до этого иные тигры, которые пытались вернуться в Приморский край через пойму реки Амур, но утыкались в густонаселенные районы Китая или упирались в Хабаровск. Факт остается фактом: Амба хорошо умееют охотиться и обеспечивать себя едой, — прокомментировал генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Сейчас Амба гуляет по тайге Хабаровского края. Она изучает окрестности и не останавливается нигде надолго.

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