Депутат городской думы Хабаровска Тарон Григорян Фото: Максим МОЛОТОВ

Идею сделать Хабаровск и армянский город Гюмри побратимами депутат гордумы Тарон Григорян вынашивает уже больше двух лет. Эта тема неоднократно обсуждалась на заседаниях городской думы, на собраниях комитетов и в ее кулуарах. Дело сложное не только с административной и бюрократической точки зрения, но и с человеческой – оба города должны как бы проникнуться друг другом, «сойтись» на уровне мэров, увидеть и понять взаимную выгоду плотного сотрудничества. О том, как это происходит, Тарон Григорян рассказал «КП» - Хабаровск».

- Тарон Ролантович, на какой стадии находятся переговоры между гордумами и мэрами городов, собирающихся стать побратимами?

- На финальной. Уже подписали бы все необходимые документы, но мы дожидаемся, когда пройдут выборы. У нас уже состоялись, в Гюмри и Ширакской области – в октябре. В ноябре приступим к завершению процесса заключения побратимских соглашений.

- То есть, идея подружиться городами оказалась привлекательной?

- Можно считать, это вопрос уже решенный на уровне не только идеи, но и документов. Уже международные отделы города Гюмри и города Хабаровска взаимодействует, работают, переписываются напрямую. И взаимодействие есть уже среди наших первых городов. Идут консультации по совместной работе в области культуры, обмена IT-технологиями, культуры спорта. Это очень положительная нота. Потому что получено одобрение МИД и России, и Армении.

- В чем заключалась ваша недавняя поездка в Республику Армения?

- Не хочу набивать себе цену. Мне приходится заниматься своеобразной дипломатией. Наводить, так сказать, мост между Гюмри и Хабаровском. Я взялся за это дело искренне, так как считаю Хабаровск своей родиной. Я летал в Ереван и Гюмри, чтобы закрепить уже имеющиеся отношения. Побратимство – это не бюрократический акт, не аппаратный. Это, скорее, провозглашение и признание акта дружбы между народами. А народ составляют люди. Вот мне и приходится работать на уровне личных встреч. И, поверьте, это более результативно, чем любые декларации и меморандумы об отношениях, которые заключают высокие дипломаты. Второй момент - наладить связи с парламентом республики Армения. А также с депутатами «Гражданского договора» Никола Пашиняна. Были встречи со многими политическими деятелями республики Армения, в том числе, политического блока Сержа Саркисяна и Роберта Кочаряна. Со всеми встречался, на всех уровнях.

- Эти политические силы настолько разные, часто конкурирующие. Все ли они «за» побратимство Хабаровска и Гюмри?

- Провозглашение побратимской дружбы и сотрудничества не может противоречить интересам наших двух стран - России и Армении, какие бы силы сейчас не стояли у руля. Мы связаны общей многовековой историей, а недавно – еще и общим государством. Мы и сегодня находимся в едином геополитическом пространстве. У нас единый военный блок. Мы союзники. Армения, в этом отношении, ближе России, чем даже Казахстан. Что касается простых гюмрийцев – они встретили известие о скором появлении нового побратима – Хабаровска – с большим позитивом. В этом году в город Гюмри посетило более 100 тысяч русских туристов. Люди увидели в этом шаг к тому, что будет развиваться туристическая индустрия. И не только туризм. В самом городе Гюмри стоят штаб-квартиры множества IT-компаний, в том числе мирового уровня. Там университет «Майкрософт», там собирают дроны и высокотехнологичное оборудование. Будет научный обмен – мощный, потоковый.

- С Гюмри – понятно. А что это даст Хабаровску?

- Рывок. Побратимство даст возможность рывка, возможность вывести производственную, культурную, инфраструктурную и транспортную столицу Дальнего Востока на международный уровень. Это будет рывок экономический. Второй момент - наши хабаровские институты и университеты, школы, творческие, культурные, образовательные учреждения получат возможность вести обмен учениками и студентами, преподавательским составом. Это приведет к расширению научно-технической базы для наших школ и университетов и так далее. Армении есть, чем поделиться. Страна стремительно превращается в цифровую, сохраняя при этом свою древнюю культуру. Армения единственная из стран СССР сохранила советскую базу системы образования. Там не проводилось кардинальных реформ. Эту систему аккуратно модернизировали, совершенствовали, делали к ней свои надстройки. Например, в Гюмри нет людей без среднего образования, каждый третий взрослый человек – с высшим. Русским языком как вторым родным владеет большинство.

- Как бизнес-сообщество отреагировало на новость о побратимстве?

- Традиционно все армянские диаспоры имеют прочные связи с землячествами во многих странах. Скажу, что хабаровская армянская диаспора очень мощная. Она не обособленная какая-то, не замкнутая в себе по национальному признаку. Наоборот – открытая. Множество бизнесов ведется совместно с российскими предпринимателями и производителями. Я даже думаю, что хабаровское отделение Союза армян России имеет больший потенциал для бизнес-сотрудничества, чем головная организация в Москве. Ну, исторически так сложилось. Когда дальневосточник и армянин становятся побратимами и начинают совместное дело – поверьте, это не убиваемый тандем. Да, мы ставим амбициозные задачи. Только в России если из ста совместных международных частных проектов работает два-три, то у нас в Хабаровске из десяти уже пять работают вовсю. Уже есть познавательный туризм, и хабаровчане едут в Армению прикоснуться к стране, которая первая в истории народов приняла христианство. Уже в хабаровских магазинах есть «армянская продуктовая корзина». Нам нужно развивать товарооборот в обе стороны. Конечно, потребуются налоговые льготы, режим благоприятствования. Совсем скоро это дело придется обсуждать с коллегами по городской думе.

Справка «КП»

Григорян Тарон Ролантович

Депутат Хабаровской городской думы по избирательному округу №10. Окончил Дальневосточный государственный университет путей сообщения по специальности инженер-механик.