Галина Колесникова: «В медицинском центре «Неокортекс» помогут стать устойчивым к стрессам»

Галина Колесникова, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии ТОГУ, практикующий психолог, психотерапевт, руководитель службы психологического сопровождения Высокочастотной терапии звуком в медицинском центре «Неокортекс», член всемирной ассоциации позитивной психотерапии, клинический психолог, нейропсихолог Фото: Сергей ПЯТКОВ

Родители часто жалуются на то, что их дети регулярно устраивают истерики, плохо засыпают. Чтобы помочь ребенку, нужно в первую очередь обратить внимание на его внутреннее состояние. Возможно, происходят перегрузы в повседневной жизни, неправильно выстроен режим. Все эти факторы следует изучать. Как сообщила Галина Колесникова - кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии ТОГУ, практикующий психолог, психотерапевт, руководитель службы психологического сопровождения Высокочастотной терапии звуком в медицинском центре «Неокортекс», член всемирной ассоциации позитивной психотерапии, клинический психолог, нейропсихолог, после процедуры диагностики с родителями обсуждается, будет ли пациент получать помощь медикаментозного характера. Многие случаи требуют купирования состояния только врачом. Также есть традиционные техники психологической коррекции либо психотерапия.

- В нашем центре пациентам предлагают высокочастотную терапию звуком. Это инновационный авторский метод, который был разработан Владой Ивановной Тарасенко, для стимуляции, коррекции, восстановления речи и интеллекта детей. У ребенка должно быть заключение невролога и электроэнцефалограмма. Я провожу диагностику, подбирают индивидуальную программу. Пациент надевает стереонаушники с костной проводимостью. Звук влияет на слухопроводщие пути. И дополнительно ребенок будет работать с виброфонами. Их дают в руки для стимуляции моторной зоны. И еще дополнительно идет визуальная волновая стимуляция. Ребенок просматривает специальные мультфильмы, - рассказала гостья эфира.

Галина Юрьевна также сообщила, что в любом возрасте человек может обратиться с проблемой коррекции эмоционального состояния.

- «НейроБос» - курс релаксации и управления стрессом с использованием современной лечебно-оздоровительной технологии биологически обратной связи. Он эффективен для всех возрастов. Человеку наденут гарнитуру, датчики выведут на экран компьютера. Таким образом можно понять, насколько правильно пациент отрабатывает техники, которые с ним закрепляют. Например, релаксации, дыхательные. В связи с этим закрепляется автоматизм, то есть навык естественного расслабления. Пациент сможет лучше контролировать эмоции, повышается самооценка, уровень устойчивости к стрессам. Эта процедура хороша при устранении последствий черепно-мозговых травм, органических поражений центральной нервной системы.