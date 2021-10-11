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Спорт11 октября 2021 9:00

Хабаровчане оказались самыми «голодными» до побед

В краевой столице прошел всероссийский турнир по спортивному и боевому самбо
Источник:kp.ru
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Призы вручает председатель хабаровской городской думы Владимир Матвеев

Призы вручает председатель хабаровской городской думы Владимир Матвеев

Фото: Максим МОЛОТОВ

В воскресенье в краевой столице завершился трехдневный турнир России по самбо «Памяти героев-пограничников - мемориал Заслуженного тренера России В. Г. Тюлькевича». Для края это значительное спортивное событие из разряда важнейших. Соревнования проводятся в 18-й раз, они являются правопреемником международного турнира «Виктория» и его логичным продолжением. Валерий Тюлькевич, чемпион мира по самбо и заслуженный тренер России, когда-то организовал в Хабаровске одноименный клуб самбистов и лично проводил соревнования, которые ныне носят его имя.

- С этого года самбо признано олимпийским видом спорта. Его в Хабаровске любят. В 2021-м заработал краевой Дворец единоборств, где открыта секция самбо. Ее уже посещают множество ребят. Уверен, что наши спортсмены будут достойно представлять город и край на соревнованиях высочайшего уровня, - заявил со сцены мэр Хабаровска Сергей Кравчук в приветственной речи участникам турнира имени Тюлькевича.

140 мужчин съехалось в краевую столицу показать свое мастерство. В этом году в числе участников значились самбисты из Москвы, Приморья, Якутии, Бурятии, Забайкалья, Алтайского края, Сахалинской и Амурской областей. И, конечно, из Хабаровского края.

- Наша краевая федерация самбо по праву считается одной из сильнейших в стране. И так было всегда. Только Валерий Тюлькевич лично подготовил больше тридцати мастеров спорта и восемь «международников». Сегодня борьба будет напряженной. Собралось много серьезных спортсменов с великолепной подготовкой, немало титулованных. Все голодны до побед, до медалей, - признался президент Хабаровской краевой федерации самбо Владимир Чернозем.

Сражались самбисты в Универсальном краевом спортивном комплексе в Хабаровске. 9 октября проходили поединки по спортивному самбо. От боевого оно отличается отсутствием ударных техник. Спортивное самбо очень похоже на обычную борьбу, в частности дзюдо. А боевое самбо напоминает скорее смешанные единоборства или бокс, в которых практикуются сокрушительные удары по голове и телу противника. Кроме того, в боевой разновидности добавлены некоторые правила проведения болевых и удушающих приемов. В целом боевое самбо более зрелищно. В нем часто случаются нокдауны и нокауты.

Хабаровчане показали себя в самом лучшем свете - они оказались до побед самыми «голодными». В дисциплине по спортивному самбо в весовой категории 64 килограмма победил Виталий Симаков из Совгавани, выступающий за сборную края. В весе 79 килограммов победу одержал хабаровчанин Никита Школьный. Также первое место в весовой категории свыше 98 килограммов завоевал житель краевого центра Данила Шевцов. Всего спортсмены края завоевали более 10 наград.

Самое большое количество призовых мест заняли хабаровчане

Самое большое количество призовых мест заняли хабаровчане

Фото: Максим МОЛОТОВ

Боевое самбо собрало множество зрителей. Трибуны ревели от восторга.

- Я бы сказал, что мой поединок с Виктором Касимовым с Сахалина прошел на пределе возможностей. Сильный соперник - работает технично, выверено, жестко, изобретательно. Такой не сдастся при болевом или удушающем приеме. Победил его в трудной и честной борьбе. Такие противники всегда внушают уважение, - говорит хабаровский спортсмен Владислав Тедеев, сражавшийся в категории 88 килограммов.

Супертяж хабаровчанин Данила Шевцов взял целых два золота в спортивном и в боевом самбо. Три серебряные награды в копилку региона принесли хабаровчане Амгалан Ямадаев, Никита Леонов и комсомольчанин Сомони Додов. Бронзовыми призерами стали Владимир Милованов, Владимир Астафьев, Никита Слепенков, Данила Монаков и Владлен Юрченко.

Спарринг по боевому самбо
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