Хабаровчане оказались самыми «голодными» до побед

Призы вручает председатель хабаровской городской думы Владимир Матвеев Фото: Максим МОЛОТОВ

В воскресенье в краевой столице завершился трехдневный турнир России по самбо «Памяти героев-пограничников - мемориал Заслуженного тренера России В. Г. Тюлькевича». Для края это значительное спортивное событие из разряда важнейших. Соревнования проводятся в 18-й раз, они являются правопреемником международного турнира «Виктория» и его логичным продолжением. Валерий Тюлькевич, чемпион мира по самбо и заслуженный тренер России, когда-то организовал в Хабаровске одноименный клуб самбистов и лично проводил соревнования, которые ныне носят его имя.

- С этого года самбо признано олимпийским видом спорта. Его в Хабаровске любят. В 2021-м заработал краевой Дворец единоборств, где открыта секция самбо. Ее уже посещают множество ребят. Уверен, что наши спортсмены будут достойно представлять город и край на соревнованиях высочайшего уровня, - заявил со сцены мэр Хабаровска Сергей Кравчук в приветственной речи участникам турнира имени Тюлькевича.

140 мужчин съехалось в краевую столицу показать свое мастерство. В этом году в числе участников значились самбисты из Москвы, Приморья, Якутии, Бурятии, Забайкалья, Алтайского края, Сахалинской и Амурской областей. И, конечно, из Хабаровского края.

- Наша краевая федерация самбо по праву считается одной из сильнейших в стране. И так было всегда. Только Валерий Тюлькевич лично подготовил больше тридцати мастеров спорта и восемь «международников». Сегодня борьба будет напряженной. Собралось много серьезных спортсменов с великолепной подготовкой, немало титулованных. Все голодны до побед, до медалей, - признался президент Хабаровской краевой федерации самбо Владимир Чернозем.

Сражались самбисты в Универсальном краевом спортивном комплексе в Хабаровске. 9 октября проходили поединки по спортивному самбо. От боевого оно отличается отсутствием ударных техник. Спортивное самбо очень похоже на обычную борьбу, в частности дзюдо. А боевое самбо напоминает скорее смешанные единоборства или бокс, в которых практикуются сокрушительные удары по голове и телу противника. Кроме того, в боевой разновидности добавлены некоторые правила проведения болевых и удушающих приемов. В целом боевое самбо более зрелищно. В нем часто случаются нокдауны и нокауты.

Хабаровчане показали себя в самом лучшем свете - они оказались до побед самыми «голодными». В дисциплине по спортивному самбо в весовой категории 64 килограмма победил Виталий Симаков из Совгавани, выступающий за сборную края. В весе 79 килограммов победу одержал хабаровчанин Никита Школьный. Также первое место в весовой категории свыше 98 килограммов завоевал житель краевого центра Данила Шевцов. Всего спортсмены края завоевали более 10 наград.

Самое большое количество призовых мест заняли хабаровчане Фото: Максим МОЛОТОВ

Боевое самбо собрало множество зрителей. Трибуны ревели от восторга.

- Я бы сказал, что мой поединок с Виктором Касимовым с Сахалина прошел на пределе возможностей. Сильный соперник - работает технично, выверено, жестко, изобретательно. Такой не сдастся при болевом или удушающем приеме. Победил его в трудной и честной борьбе. Такие противники всегда внушают уважение, - говорит хабаровский спортсмен Владислав Тедеев, сражавшийся в категории 88 килограммов.

Супертяж хабаровчанин Данила Шевцов взял целых два золота в спортивном и в боевом самбо. Три серебряные награды в копилку региона принесли хабаровчане Амгалан Ямадаев, Никита Леонов и комсомольчанин Сомони Додов. Бронзовыми призерами стали Владимир Милованов, Владимир Астафьев, Никита Слепенков, Данила Монаков и Владлен Юрченко.